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    Philips Sonicare W Optimal White

    Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6062/10
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • На 100 % более белые зубы всего за одну неделю* На 100 % более белые зубы всего за одну неделю* На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
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      Philips Sonicare W Optimal White Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      HX6062/10
      Общая оценка / 5
      1 награда

      На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

      Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и делает Вашу улыбку белоснежной. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare W Optimal White Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

      Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и делает Вашу улыбку белоснежной. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания Узнать обо всех преимуществах

      На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

      Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и делает Вашу улыбку белоснежной. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare W Optimal White Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

      Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и делает Вашу улыбку белоснежной. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания Узнать обо всех преимуществах

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        W Optimal White

        W Optimal White

        Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

        Итого:

        На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

        Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

        • 2 шт. в упаковке
        • Стандартный размер
        • Сменные
        • Функция подключения BrushSync

        Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

        Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

        Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка W2 Optimal White удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.

        Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

        Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare W2 Optimal White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая эффективное осветление зубов. Вам потребуется просто начать чистку.

        Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

        Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

        Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

        Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Насадка W2 Optimal White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме Philips One и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Жесткость щетинок
          Средняя
          Размер
          Стандартный
          Цвет
          Белый

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • 2 Series борется с налетом
          • 2 Series Plaque Defense
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • ProtectiveClean
          Функция подключения BrushSync
          Да

        • В комплекте

          Насадки
          Стандартная W2 Optimal White, 2 шт.

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Удаление налета
          Удаляет в 7 раз больше налета*
          Здоровье десен
          Улучшает состояние десен
          Осветление
          Более белые зубы всего через одну неделю

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            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
            • *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

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