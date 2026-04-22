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Больше не доступен
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX680U
HX6800/44
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX680C
HX6803/04
4 шт. в упаковке
Стандартный размер
Сменные
Функция подключения BrushSync
Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.
Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка DiamondClean удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.
Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare W2 Optimal White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая эффективное осветление зубов. Вам потребуется просто начать чистку.
4.8
из 5
72
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Кіт35
22/04/2026
Україна
Проверенный покупатель
Все підходить,гарна якість
Ціна,якість,все влаштовує. Купляємо завжди на сайті.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Date of Use 2024-11-01
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Date of Use 2024-11-01
black.hellga
25/03/2026
Україна
Проверенный покупатель
Мені ця щітка подобається найбільше - щільна і м'яка, чудово справляється з брекетами.
Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
04/08/2025
Україна
Проверенный покупатель
Дійсно дуже корисна якісна річ. Куплю дружині. Ціна якість ідеальні.
Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX6062/88 Для відбілювання W2 Optimal White (2 шт)
Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX6062/88 Для відбілювання W2 Optimal White (2 шт)
Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™