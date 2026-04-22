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  • На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
  • На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
  • На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
  • На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
  • На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

Больше не доступен

Philips Sonicare W2 Optimal WhiteСтандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6064/10

4.8
| (72) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
Насадка для зубной щетки W2 Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и делает Вашу улыбку белоснежной. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов между процедурами профессионального отбеливания
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Совместимые продукты
Series 5300

Series 5300
Зубная щетка на аккумуляторах

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
Зубная щетка на аккумуляторах

HX710A

HX7108/02

Series 5500

Series 5500
Зубная щетка на аккумуляторах

HX711A

HX7110/01

Series 5500

Series 5500
Зубная щетка на аккумуляторах

HX711A

HX7110/02

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Электрическая звуковая зубная щетка

HX680U

HX6800/44

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Электрическая звуковая зубная щетка

HX642A

HX6481/50

C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX6481/60

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Электрическая звуковая зубная щетка

HX680B

HX6800/87

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Электрическая звуковая зубная щетка

HX680C

HX6803/04

Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

  • 4 шт. в упаковке

  • Стандартный размер

  • Сменные

  • Функция подключения BrushSync

Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка DiamondClean удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.

Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare W2 Optimal White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая эффективное осветление зубов. Вам потребуется просто начать чистку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

72

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

3
2

22/04/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Все підходить,гарна якість

Ціна,якість,все влаштовує. Купляємо завжди на сайті.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)

Date of Use 2024-11-01

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)

Date of Use 2024-11-01

25/03/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Мені ця щітка подобається найбільше - щільна і м'яка, чудово справляється з брекетами.

Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)

Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)

04/08/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дійсно дуже корисна якісна річ. Куплю дружині. Ціна якість ідеальні.

Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX6062/88 Для відбілювання W2 Optimal White (2 шт)

Этот отзыв про Насадки для звукової зубної щітки HX6062/88 Для відбілювання W2 Optimal White (2 шт)

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      Примечания

      1. Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      2. Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™