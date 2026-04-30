Режим чистки и режим ухода за деснами

Эта щетка оснащена двумя режимами для эффективного удаления налета и бережного ухода за деснами: режим Clean (Чистка) для качественной чистки и режим Gum Care (Уход за деснами) для мягкого массажа десен в течение одной минуты на более низкой скорости.