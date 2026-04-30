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  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Больше не доступен

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Электрическая звуковая зубная щетка

HX6483/52

HX642A

Белоснежная улыбка. Бережный уход.
Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку позволяет удалять до 10 раз больше налета, чем при использовании обычной зубной щетки
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Удаляйте до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Белоснежная улыбка. Бережный уход.

  • Встроенный датчик давления

  • 2 режима чистки

  • Функция BrushSync

Улучшенная обработка поверхности для устранения налета

Улучшенная обработка поверхности для устранения налета

Насадка C3 Premium Plaque Control обеспечивает по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.

Мягкое давление для легкой чистки

Мягкое давление для легкой чистки

Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

Режим чистки и режим ухода за деснами

Режим чистки и режим ухода за деснами

Эта щетка оснащена двумя режимами для эффективного удаления налета и бережного ухода за деснами: режим Clean (Чистка) для качественной чистки и режим Gum Care (Уход за деснами) для мягкого массажа десен в течение одной минуты на более низкой скорости.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

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      Примечания

      1. Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush

      2. по сравнению с DiamondClean