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Больше не доступен
HX6483/52
HX642A
Дополнительно -10% за регистрацию
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
Встроенный датчик давления
2 режима чистки
Функция BrushSync
Насадка C3 Premium Plaque Control обеспечивает по-настоящему тщательную чистку. Мягкие и гибкие ребра позволяют щетинкам подстраиваться под форму каждого зуба, обеспечивая охват в 4 раза более широкой поверхности** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах*.
Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.
Эта щетка оснащена двумя режимами для эффективного удаления налета и бережного ухода за деснами: режим Clean (Чистка) для качественной чистки и режим Gum Care (Уход за деснами) для мягкого массажа десен в течение одной минуты на более низкой скорости.
Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush
по сравнению с DiamondClean