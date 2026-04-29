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Электрические зубные щетки
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Электрическая звуковая зубная щетка
Больше не доступен
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HX6483/52
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Руководство пользователя
Все (2)
Как работает датчик давления на зубной щетке Sonicare?
Как включить или выключить датчик давления на щетке Sonicare?
Philips SonicareЗарядная база
DiamondCleanМини-насадки для звуковой зубной щетки
Набор стандартных насадок для зубной щетки
Моя зубная щетка Sonicare слишком слабо вибрирует
Щетка Sonicare перестала заряжаться
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