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Больше не доступен
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
2 режима
1 чистящая насадка
Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки
Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно
4.8
из 5
28
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
Володимир
26/11/2017
Україна
Хороша зубна щітка
Зручна щітка. Висока якість. Заряду вистачає на довго
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HealthyWhite HX6711/02 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HealthyWhite HX6711/02 Электрическая звуковая зубная щетка
Людмила97
25/11/2017
Україна
Я в восторге от этой зубной щетки
Philips Sonicare появилась у меня относительно недавно и уже успела стать моей любимицей. Хочу отметить удобство ее использования. Я брала ее в свои первые в жизни поездки в Мигею и она себя зарекомендовала как самую необходимую вещь в моем рюкзаке. Как же это замечательно, проснуться, взять Philips Sonicare и сидеть на скале над речкой и наслаждаться процессом чистки зубов. Гигиенические процедуры никогда еще небыли настолько комфортными. Ведь для ее использования необходимо немного пасты и глаток воды. Спасибо Philips за такую чудо щетку.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HealthyWhite HX6711/02 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HealthyWhite HX6711/02 Электрическая звуковая зубная щетка
Kireeva93
29/10/2021
Україна
Эта щётка, то что нужно каждому человеку!!!
Как то мне подружка рассказала о своей новой щетке и я задумалась и себе о такой покупке. Я долго решалась, так как цена была не маленькая - 2400 на минуточку. В один поекрасный день я окончптельно решила и сказала себе - всё, покупаю. Когда я испробовала ее, скажу честно, я не поняла в чем прикол. Но со временем использования я поняла , что это потрясающая щетка. Она чистит зубы в 200 разлучше мануальной. По секрету ещё скажу, изнутри на зубах у меня было немного темненького налета, но благодаря этой щетке он исчез и зубы стали белее. Поэтому здоровбе наших зубов и белоснежной улыбки, зависит только от нас. Я рекомендую данную щетку к приобретению.
Плюсы
За качественную чистку зубов.
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HealthyWhite HX6711/02 Звукова електрична зубна щітка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HealthyWhite HX6711/02 Звукова електрична зубна щітка
Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)