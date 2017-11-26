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  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов
  • Для белых и здоровых зубов

Больше не доступен

Philips Sonicare HealthyWhiteЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX6711/02

4.8
| (28) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт
Для белых и здоровых зубов
Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 удаляет потемнения с поверхности эмали всего за две недели при использовании режима Clean & White (Чистка и Отбеливание).
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Уникальная зубная щетка для белоснежной улыбки

Для белых и здоровых зубов

  • 2 режима

  • 1 чистящая насадка

Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки

Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

28

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

2
1

26/11/2017

Україна

Україна

Хороша зубна щітка

Зручна щітка. Висока якість. Заряду вистачає на довго

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HealthyWhite HX6711/02 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HealthyWhite HX6711/02 Электрическая звуковая зубная щетка

25/11/2017

Україна

Україна

Я в восторге от этой зубной щетки

Philips Sonicare появилась у меня относительно недавно и уже успела стать моей любимицей. Хочу отметить удобство ее использования. Я брала ее в свои первые в жизни поездки в Мигею и она себя зарекомендовала как самую необходимую вещь в моем рюкзаке. Как же это замечательно, проснуться, взять Philips Sonicare  и сидеть на скале над речкой и наслаждаться процессом чистки зубов. Гигиенические процедуры никогда еще небыли настолько комфортными. Ведь для ее использования необходимо немного пасты и глаток воды. Спасибо Philips за такую чудо щетку.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HealthyWhite HX6711/02 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HealthyWhite HX6711/02 Электрическая звуковая зубная щетка

29/10/2021

Україна

Україна

Эта щётка, то что нужно каждому человеку!!!

Как то мне подружка рассказала о своей новой щетке и я задумалась и себе о такой покупке. Я долго решалась, так как цена была не маленькая - 2400 на минуточку. В один поекрасный день я окончптельно решила и сказала себе - всё, покупаю. Когда я испробовала ее, скажу честно, я не поняла в чем прикол. Но со временем использования я поняла , что это потрясающая щетка. Она чистит зубы в 200 разлучше мануальной. По секрету ещё скажу, изнутри на зубах у меня было немного темненького налета, но благодаря этой щетке он исчез и зубы стали белее. Поэтому здоровбе наших зубов и белоснежной улыбки, зависит только от нас. Я рекомендую данную щетку к приобретению.

Плюсы

За качественную чистку зубов.

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HealthyWhite HX6711/02 Звукова електрична зубна щітка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HealthyWhite HX6711/02 Звукова електрична зубна щітка

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      Примечания

      1. Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      2. при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)