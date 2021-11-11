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    Philips Sonicare HealthyWhite

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6711/02
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    Sonicare
    • Для белых и здоровых зубов Для белых и здоровых зубов Для белых и здоровых зубов
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      Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

      HX6711/02
      Общая оценка / 5

      Для белых и здоровых зубов

      Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 удаляет потемнения с поверхности эмали всего за две недели при использовании режима Clean & White (Чистка и Отбеливание). Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

      Для белых и здоровых зубов

      Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 удаляет потемнения с поверхности эмали всего за две недели при использовании режима Clean & White (Чистка и Отбеливание). Узнать обо всех преимуществах

      Для белых и здоровых зубов

      Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 удаляет потемнения с поверхности эмали всего за две недели при использовании режима Clean & White (Чистка и Отбеливание). Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

      Для белых и здоровых зубов

      Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 удаляет потемнения с поверхности эмали всего за две недели при использовании режима Clean & White (Чистка и Отбеливание). Узнать обо всех преимуществах

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        HealthyWhite

        HealthyWhite

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Итого:

        Для белых и здоровых зубов

        Уникальная зубная щетка для белоснежной улыбки

        • 2 режима
        • 1 чистящая насадка
        Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

        Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки

        Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

        Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

        Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

        Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

        Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

        Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

        Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

        Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

        Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare

        Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

        Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

        Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

        2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Отбеливание) для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.*

        Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

        Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

        Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.

        Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

        Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

        Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

        Технические характеристики

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Clean & White (Чистка и отбеливание)
          2 минуты в режиме чистки + 30 секунд в режиме отбеливания

        • В комплекте

          Щетки
          1 HealthyWhite
          Насадки
          1 стандартная насадка ProResults
          зарядное устройство
          1

        • Дизайн и отделка

          цвет
          Ярко-зеленый

        • Качество чистки

          Скорость
          До 62 000 чистящих движений в минуту
          Высокое качество
          Удаляет до 90 % пятен*
          Польза для здоровья
          Улучшает состояние десен
          Эффект осветления
          Осветляет зубы до 2 тонов
          Таймер
          SmarTimer и Quadpacer

        • Удобство использования

          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки
          Время работы
          До 3 недель**
          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
          Ручка
          • Изящный эргономичный дизайн
          • Прорезиненная ручка для удобства пользования

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 3 недель**

        • Питание

          напряжение
          110—220 В

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

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              • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
              • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)

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