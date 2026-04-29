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Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

Больше не доступен

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Philips Sonicare HealthyWhiteЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX6711/02

Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая звуковая зубная щетка

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Экологический паспорт - English (US)

  • PDF файл, 211.2 kB
  • 24 October 2020

Руководство пользователя

  • PDF файл, 9.9 MB
  • 23 October 2020

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