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Электрические зубные щетки
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Электрическая звуковая зубная щетка
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HX6800/44
HX680B
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Руководство пользователя
Все (10)
Как включить или выключить датчик давления на щетке Sonicare?
Зазор между чистящей насадкой и ручкой зубной щетки
Как часто необходимо заряжать зубную щетку Sonicare?
Совместимость зарядных устройств Sonicare
Как зарегистрировать зубную щетку Sonicare?
Philips SonicareЗарядная база
Набор стандартных насадок для зубной щетки
Не удается подключить зубную щетку к приложению Sonicare
Щетка Sonicare не вибрирует
Щетка Sonicare перестала заряжаться
Моя зубная щетка Sonicare слишком сильно вибрирует
Моя зубная щетка Sonicare слишком слабо вибрирует
Включение зубной щетки Sonicare сопровождается громким гулом
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