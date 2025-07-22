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Больше не доступен
HX6839/28
HX683P
Дополнительно -10% за регистрацию
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
Встроенный датчик давления
2 режима чистки
Функция BrushSync
Дорожный футляр
Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.
Режим Clean (Чистка) обеспечивает эффективное удаление налета или полирует зубы. Режим White (Осветление) удаляет потемнения с поверхности эмали.
Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.
Что такое отзыв?
4.8
из 5
42
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
fvp007
22/07/2025
Україна
Проверенный покупатель
Це новий рівень в підході до чищення зубів. Покупкою задоволений.
Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500
Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500
VS2506
17/06/2025
Україна
Проверенный покупатель
Крутезна зубна щітка
Я дуже задоволена, дууже крутезна зубна щітка. Зубки в ідеальному стані.
Плюсы
В мене тільки позитівні відчуття
Минусы
Вартість змінних насадок дуже висока
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500
0044
14/04/2025
Україна
Проверенный покупатель
Найкращі зубні щітки!
Якість, функціонал, сервіс, надійність = чудовий результат!
Плюсы
Результат
Минусы
Дорожче
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500
Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой