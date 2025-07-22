КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Больше не доступен

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500Электрическая звуковая зубная щетка

HX6839/28

HX683P

4.8
| (42) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт
Белоснежная улыбка. Бережный уход.
Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.
Посмотреть все преимущества

Дополнительно -10% за регистрацию

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Более белые зубы всего за 1 неделю.

Белоснежная улыбка. Бережный уход.

  • Встроенный датчик давления

  • 2 режима чистки

  • Функция BrushSync

  • Дорожный футляр

Более белые зубы всего через одну неделю

Более белые зубы всего через одну неделю

Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление)

Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление)

Режим Clean (Чистка) обеспечивает эффективное удаление налета или полирует зубы. Режим White (Осветление) удаляет потемнения с поверхности эмали.

Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Что такое отзыв?

4.8

из 5

42

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

5
4
3
2
1

fvp007

22/07/2025

Україна

Проверенный покупатель

Це новий рівень в підході до чищення зубів. Покупкою задоволений.

Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500

Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500

VS2506

17/06/2025

Україна

Проверенный покупатель

Крутезна зубна щітка

Я дуже задоволена, дууже крутезна зубна щітка. Зубки в ідеальному стані.

Плюсы

В мене тільки позитівні відчуття

Минусы

Вартість змінних насадок дуже висока

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500

0044

14/04/2025

Україна

Проверенный покупатель

Найкращі зубні щітки!

Якість, функціонал, сервіс, надійність = чудовий результат!

Плюсы

Результат

Минусы

Дорожче

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6830/53 серії ProtectiveClean 4500

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой