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Электрические зубные щетки
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Электрическая звуковая зубная щетка
Больше не доступен
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HX6839/28
HX683P
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Руководство пользователя
Все (16)
Можно ли использовать зарядное устройство Sonicare AirFloss для зарядки зубной щетки?
Где купить аксессуары для зубной щетки Sonicare?
Зазор между чистящей насадкой и ручкой зубной щетки
Как работает функция рекомендаций при чистке в приложении Sonicare?
Как часто необходимо заряжать зубную щетку Sonicare?
Philips SonicareЗарядная база
Набор стандартных насадок для зубной щетки
Щетка Sonicare не вибрирует
Зубная щетка Sonicare автоматически отключается
Не удается подключить зубную щетку к приложению Sonicare
Чистящая насадка выпадает из зубной щетки Sonicare
Щетка Sonicare перестала заряжаться
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