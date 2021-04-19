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Больше не доступен
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
Встроенный датчик давления
3 режима
Функция BrushSync
Дорожный футляр
Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.
Эта зубная щетка обеспечивает уход в соответствии с индивидуальными потребностями благодаря трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен.
Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.
4.8
из 5
19
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Deensamomu
19/04/2021
Україна
Хороший прибор
Щётка классная, делает своё дело. Один большой жирный минус, нет инструкции про: - Режимы работы; - Дезинфектор; - Про тайминг; Пришлось тратить много времени, искать информацию в интернете.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Электрическая звуковая зубная щетка
Zemfira
23/04/2020
Україна
Более белые зубы всего через одну неделю
Мое знакомство с щёткой произошло больше полгода назад. Жалею, что не сделала этого рань, потому что при чистке щёткой со звуковой технологией я увидела результат очень быстро, буквально через неделю. С таймером при чистке, который есть в щётке, пропустить какой-то зуб невозможно. Чувствуешь изменение вибрации и автоматически переходишь на следующую сторону зубов. Есть 3-режима: чистка, отбеливание и массаж дёсен. На первых этапах чистки, помогает и датчик давления. По привычке, изначально, сильно надавливала щёткой на зубы, когда загорелся индикатор давления, то сразу уменьшила давление на зубы. А большим плюсом является ультрафиолетовый дезинфектор. Поставила насадку, продезинфицировала, и уверена, что ни один микроб не попадёт в рот. За счет хорошего акамуляторный не надо каждый раз заряжать щётку. Заряда хватает на 2-недели. Увидела, что индикатор заряда мигает - поставила на зарядку. Легко и просто)))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Электрическая звуковая зубная щетка
deimos_
02/08/2021
Україна
Проверенный покупатель
Додаткова дезінфекція
Звукова щітка дуже ретельно та бережно доглядає за вашими зубами та ясна. Рекомендую використовувати разом з зубною пастою Phillips
Плюсы
Функціонал та дизайн
Минусы
Ціна ;-)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Звукова електрична зубна щітка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Звукова електрична зубна щітка
Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой