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  • Бережный уход за деснами
  • Бережный уход за деснами
  • Бережный уход за деснами
  • Бережный уход за деснами
  • Бережный уход за деснами
  • Бережный уход за деснами

Больше не доступен

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Электрическая звуковая зубная щетка

HX6859/68

4.8
| (19) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Бережный уход за деснами
Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления на щетку делает десны на 100 % более здоровыми, чем при использовании обычной зубной щетки
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Десны на 100 % более здоровые, чем при использовании обычной щетки

Бережный уход за деснами

  • Встроенный датчик давления

  • 3 режима

  • Функция BrushSync

  • Дорожный футляр

Более белые зубы всего через одну неделю

Более белые зубы всего через одну неделю

Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

Выберите подходящий режим

Выберите подходящий режим

Эта зубная щетка обеспечивает уход в соответствии с индивидуальными потребностями благодаря трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен.

Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

19

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

19/04/2021

Україна

Україна

Хороший прибор

Щётка классная, делает своё дело. Один большой жирный минус, нет инструкции про: - Режимы работы; - Дезинфектор; - Про тайминг; Пришлось тратить много времени, искать информацию в интернете.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Электрическая звуковая зубная щетка

23/04/2020

Україна

Україна

Более белые зубы всего через одну неделю

Мое знакомство с щёткой произошло больше полгода назад. Жалею, что не сделала этого рань, потому что при чистке щёткой со звуковой технологией я увидела результат очень быстро, буквально через неделю. С таймером при чистке, который есть в щётке, пропустить какой-то зуб невозможно. Чувствуешь изменение вибрации и автоматически переходишь на следующую сторону зубов. Есть 3-режима: чистка, отбеливание и массаж дёсен. На первых этапах чистки, помогает и датчик давления. По привычке, изначально, сильно надавливала щёткой на зубы, когда загорелся индикатор давления, то сразу уменьшила давление на зубы. А большим плюсом является ультрафиолетовый дезинфектор. Поставила насадку, продезинфицировала, и уверена, что ни один микроб не попадёт в рот. За счет хорошего акамуляторный не надо каждый раз заряжать щётку. Заряда хватает на 2-недели. Увидела, что индикатор заряда мигает - поставила на зарядку. Легко и просто)))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Электрическая звуковая зубная щетка

02/08/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Додаткова дезінфекція

Звукова щітка дуже ретельно та бережно доглядає за вашими зубами та ясна. Рекомендую використовувати разом з зубною пастою Phillips

Плюсы

Функціонал та дизайн

Минусы

Ціна ;-)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Звукова електрична зубна щітка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Звукова електрична зубна щітка

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      Примечания

      1. Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой