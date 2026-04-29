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Электрические зубные щетки
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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка
Больше не доступен
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HX6859/68
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Все (15)
Как работает функция рекомендаций при чистке в приложении Sonicare?
Как включить или выключить датчик давления на щетке Sonicare?
В каких странах доступно приложение Sonicare?
Зазор между чистящей насадкой и ручкой зубной щетки
Как часто необходимо заряжать зубную щетку Sonicare?
Philips SonicareЗарядная база
Набор стандартных насадок для зубной щетки
Не удается подключить зубную щетку к приложению Sonicare
Щетка Sonicare перестала заряжаться
Моя зубная щетка Sonicare слишком сильно вибрирует
Щетка Sonicare не вибрирует
Зубная щетка Sonicare автоматически отключается
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