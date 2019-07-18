КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Больше не доступен

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100Электрическая звуковая зубная щетка

HX6877/28

4.9
| (93) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт
Белоснежная улыбка. Бережный уход.
Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.
Посмотреть все преимущества

Дополнительно -10% за регистрацию

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Более белые зубы всего за 1 неделю.

Белоснежная улыбка. Бережный уход.

  • Встроенный датчик давления

  • 3 режима, 3 уровня интенсивности

  • 2 модуля BrushSync

  • Дорожный футляр

Более белые зубы всего через одну неделю

Более белые зубы всего через одну неделю

Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

3 режима, 3 уровня интенсивности

3 режима, 3 уровня интенсивности

Эта зубная щетка обеспечивает индивидуальный уход благодаря трем настройкам интенсивности и трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен. Три уровня интенсивности переключаются слева направо — наиболее высокого до низкого.

Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Что такое отзыв?

4.9

из 5

93

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

5
4
3
2
1

Виталик

18/07/2019

Україна

Рекомендую к покупке

Отличная щётка. Это моя первая электрическая щётка, пользуюсь чуть более 2-х недель и хочу сказать что доволен покупкой. Заказ оформили быстро, связались со мной и ответив на все интересующие меня вопросы отправили новой почтой, а также сделали 10% скидку за подписку на рассылку новостей и акций. Кстати доставка к дому бесплатная. Пришла щётка быстро через 3 дня. Сама щётка очень понравилась, зубы очищает идеально. Так как чистит электрическая щётка вы никогда не сможете почистить обычной, невероятно приятно чувство чистоты во рту после чистки. Заряд в 2 недели держит, но первый раз после полной зарядки хватило на 11 дней. Думаю потому что набирался опыта использования и тратил больше времени на чистку. Единственный недостаток в футляре, который шел в комплекте. Он попросту не закрывается, защёлка которая должна держать крышку не фиксируется и футляр открывается, но с футляром всё таки лучше чем без него, даже если не закрывается. Думаю положив в сумку футляр вряд ли откроется. Рекомендую однозначно. И хочу сказать что друг уже приобрёл идентичную модель по моей рекомендации и тоже остался доволен. Спасибо

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 6100 HX6870/47 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 6100 HX6870/47 Электрическая звуковая зубная щетка

Tbobrikova

14/03/2019

Україна

Самая лучшая щетка из тех, что я пробовала

Были у меня разные производители раньше, но эта выше всяких похвал. Мощная, при этом не травмирует десна. И это при том, что у меня они достаточно чуствительные. Эффект отбеливания тоже заметила. Рекомендую очень! Ну а то что она красивая и в наборе идет чехол - это вы и так знаете!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Электрическая звуковая зубная щетка

Yuliia 12344

03/07/2025

Україна

Проверенный покупатель

Дуже класна щітка. Чистить ідеально, режим виділення взагалі топ!

Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6877/28 серії ProtectiveClean 6100

Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6877/28 серії ProtectiveClean 6100

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой