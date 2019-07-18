Отличная щётка. Это моя первая электрическая щётка, пользуюсь чуть более 2-х недель и хочу сказать что доволен покупкой. Заказ оформили быстро, связались со мной и ответив на все интересующие меня вопросы отправили новой почтой, а также сделали 10% скидку за подписку на рассылку новостей и акций. Кстати доставка к дому бесплатная. Пришла щётка быстро через 3 дня. Сама щётка очень понравилась, зубы очищает идеально. Так как чистит электрическая щётка вы никогда не сможете почистить обычной, невероятно приятно чувство чистоты во рту после чистки. Заряд в 2 недели держит, но первый раз после полной зарядки хватило на 11 дней. Думаю потому что набирался опыта использования и тратил больше времени на чистку. Единственный недостаток в футляре, который шел в комплекте. Он попросту не закрывается, защёлка которая должна держать крышку не фиксируется и футляр открывается, но с футляром всё таки лучше чем без него, даже если не закрывается. Думаю положив в сумку футляр вряд ли откроется. Рекомендую однозначно. И хочу сказать что друг уже приобрёл идентичную модель по моей рекомендации и тоже остался доволен. Спасибо