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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
Встроенный датчик давления
3 режима, 3 уровня интенсивности
2 модуля BrushSync
Дорожный футляр
Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.
Эта зубная щетка обеспечивает индивидуальный уход благодаря трем настройкам интенсивности и трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен. Три уровня интенсивности переключаются слева направо — наиболее высокого до низкого.
Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.
Что такое отзыв?
4.9
из 5
93
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
Виталик
18/07/2019
Україна
Рекомендую к покупке
Отличная щётка. Это моя первая электрическая щётка, пользуюсь чуть более 2-х недель и хочу сказать что доволен покупкой. Заказ оформили быстро, связались со мной и ответив на все интересующие меня вопросы отправили новой почтой, а также сделали 10% скидку за подписку на рассылку новостей и акций. Кстати доставка к дому бесплатная. Пришла щётка быстро через 3 дня. Сама щётка очень понравилась, зубы очищает идеально. Так как чистит электрическая щётка вы никогда не сможете почистить обычной, невероятно приятно чувство чистоты во рту после чистки. Заряд в 2 недели держит, но первый раз после полной зарядки хватило на 11 дней. Думаю потому что набирался опыта использования и тратил больше времени на чистку. Единственный недостаток в футляре, который шел в комплекте. Он попросту не закрывается, защёлка которая должна держать крышку не фиксируется и футляр открывается, но с футляром всё таки лучше чем без него, даже если не закрывается. Думаю положив в сумку футляр вряд ли откроется. Рекомендую однозначно. И хочу сказать что друг уже приобрёл идентичную модель по моей рекомендации и тоже остался доволен. Спасибо
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 6100 HX6870/47 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 6100 HX6870/47 Электрическая звуковая зубная щетка
Tbobrikova
14/03/2019
Україна
Самая лучшая щетка из тех, что я пробовала
Были у меня разные производители раньше, но эта выше всяких похвал. Мощная, при этом не травмирует десна. И это при том, что у меня они достаточно чуствительные. Эффект отбеливания тоже заметила. Рекомендую очень! Ну а то что она красивая и в наборе идет чехол - это вы и так знаете!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 6100 HX6877/29 Электрическая звуковая зубная щетка
Yuliia 12344
03/07/2025
Україна
Проверенный покупатель
Дуже класна щітка. Чистить ідеально, режим виділення взагалі топ!
Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6877/28 серії ProtectiveClean 6100
Этот отзыв про звукова зубна щітка HX6877/28 серії ProtectiveClean 6100
Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой