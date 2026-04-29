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Электрические зубные щетки
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Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Электрическая звуковая зубная щетка
Больше не доступен
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HX6877/28
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Руководство пользователя
Все (16)
Где купить аксессуары для зубной щетки Sonicare?
Зазор между чистящей насадкой и ручкой зубной щетки
Можно ли использовать зарядное устройство Sonicare AirFloss для зарядки зубной щетки?
Как работает функция рекомендаций при чистке в приложении Sonicare?
Как часто необходимо заряжать зубную щетку Sonicare?
Philips SonicareЗарядная база
Набор стандартных насадок для зубной щетки
Щетка Sonicare не вибрирует
Зубная щетка Sonicare автоматически отключается
Моя зубная щетка Sonicare слишком слабо вибрирует
Не удается подключить зубную щетку к приложению Sonicare
Чистящая насадка выпадает из зубной щетки Sonicare
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