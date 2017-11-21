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Больше не доступен
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
2 режима
6 настраиваемых режимов
1 чистящая насадка
Зубная щетка Philips Sonicare удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали. Белоснежные зубы всего за 1 неделю.
DiamondClean — это лучшие чистящие насадки Sonicare для отбеливания зубов. Щетинки средней жесткости в форме ромба бережно и эффективно удаляют налет. Электрическая зубная щетка Philips Sonicare обеспечивает исключительное очищение и более эффективное отбеливание зубов по сравнению с обычными зубными щетками.
2-минутный режим Clean (Чистка) обеспечивает эффективное удаление налета (время чистки, рекомендованное стоматологами). Режим White (Отбеливание) удаляет потемнения с поверхности эмали, отбеливает и полирует зубы. Борется с налетом от кофе, чая, табака и красного вина. Отбеливает зубы на 2 тона всего за две недели.
4.8
из 5
15
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Инна
21/11/2017
Україна
Здоровые зубы, здоровые десна
После очередного посещения стоматолога, где я оставила приличную плату за ремонт и техобслуживания полости рта, доктор рекомендует приобрести зубную щетку. Я, опять таки, спросив у дядюшки googlA его мнение и он безапелляционно ответил:-Инна, бери Philips Sonicare, не прогадаешь. И вот эта красавица заняла почетное место в ванной. Управлять ей очень легко, нажала на кнопку и щетка делает свою работу, издавая через каждые 30 сек глухой звуковой сигнал и секундной остановкой, что означает, что я должна перейти к следующей зоне в полости рта. Щетинки мягкие, еле ощутимые, приятные на ощупь, комфортные в использовании.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HealthyWhite+ HX8911/01 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HealthyWhite+ HX8911/01 Электрическая звуковая зубная щетка
Vaska
20/11/2017
Україна
Дуже функціональна річ
Купили спеціально для дітей. Чистять зуби з радістю. Добре, що завжди можна ставити на підзарядку, хоча заряду вистачає надовго
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HealthyWhite+ HX8911/01 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HealthyWhite+ HX8911/01 Электрическая звуковая зубная щетка
05/11/2020
Україна
Очень достойная зубная щетка
Мне нравится зубная щетка. Справляется с задачей отлично. Периодически также заказываю на этом же сайте насадки. Супер быстрая бесплатная доставка. Рекомендую!
Плюсы
Все супер
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка
Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)