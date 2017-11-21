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  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
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  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
  • Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*

Больше не доступен

Philips Sonicare HealthyWhite+Электрическая звуковая зубная щетка

HX8911/01

4.8
| (15) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*
Не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку! Мы разработали для вас безопасное решение для ежедневного ухода за полостью рта — зубная щетка на аккумуляторах Philips Sonicare для отбеливания зубов. Доказано, что щетка удаляет до 100 % больше налета, позволяя добиться белоснежной улыбки всего за 1 неделю*.
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

*По сравнению с обычной зубной щеткой

Удаляет до 100 % больше потемнений с эмали всего за одну неделю*

  • 2 режима

  • 6 настраиваемых режимов

  • 1 чистящая насадка

Удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали по сравнению с обычной зубной щеткой*

Удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали по сравнению с обычной зубной щеткой*

Зубная щетка Philips Sonicare удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали. Белоснежные зубы всего за 1 неделю.

Чистящая насадка DiamondClean для эффективного отбеливания

Чистящая насадка DiamondClean для эффективного отбеливания

DiamondClean — это лучшие чистящие насадки Sonicare для отбеливания зубов. Щетинки средней жесткости в форме ромба бережно и эффективно удаляют налет. Электрическая зубная щетка Philips Sonicare обеспечивает исключительное очищение и более эффективное отбеливание зубов по сравнению с обычными зубными щетками.

Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали

2-минутный режим Clean (Чистка) обеспечивает эффективное удаление налета (время чистки, рекомендованное стоматологами). Режим White (Отбеливание) удаляет потемнения с поверхности эмали, отбеливает и полирует зубы. Борется с налетом от кофе, чая, табака и красного вина. Отбеливает зубы на 2 тона всего за две недели.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

15

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

21/11/2017

Україна

Україна

Здоровые зубы, здоровые десна

После очередного посещения стоматолога, где я оставила приличную плату за ремонт и техобслуживания полости рта, доктор рекомендует приобрести зубную щетку. Я, опять таки, спросив у дядюшки googlA его мнение и он безапелляционно ответил:-Инна, бери Philips Sonicare, не прогадаешь. И вот эта красавица заняла почетное место в ванной. Управлять ей очень легко, нажала на кнопку и щетка делает свою работу, издавая через каждые 30 сек глухой звуковой сигнал и секундной остановкой, что означает, что я должна перейти к следующей зоне в полости рта. Щетинки мягкие, еле ощутимые, приятные на ощупь, комфортные в использовании.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HealthyWhite+ HX8911/01 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HealthyWhite+ HX8911/01 Электрическая звуковая зубная щетка

20/11/2017

Україна

Україна

Дуже функціональна річ

Купили спеціально для дітей. Чистять зуби з радістю. Добре, що завжди можна ставити на підзарядку, хоча заряду вистачає надовго

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HealthyWhite+ HX8911/01 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HealthyWhite+ HX8911/01 Электрическая звуковая зубная щетка

05/11/2020

Україна

Україна

Очень достойная зубная щетка

Мне нравится зубная щетка. Справляется с задачей отлично. Периодически также заказываю на этом же сайте насадки. Супер быстрая бесплатная доставка. Рекомендую!

Плюсы

Все супер

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HealthyWhite+ HX8911/01 Звукова електрична зубна щітка

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      Примечания

      1. Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      2. при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)