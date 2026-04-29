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Электрические зубные щетки
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Philips Sonicare HealthyWhite+ Электрическая звуковая зубная щетка
Больше не доступен
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HX8911/01
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Руководство пользователя
Все (14)
Можно ли использовать зарядное устройство Sonicare AirFloss для зарядки зубной щетки?
Как работает функция рекомендаций при чистке в приложении Sonicare?
В каких странах доступно приложение Sonicare?
Зазор между чистящей насадкой и ручкой зубной щетки
Как часто необходимо заряжать зубную щетку Sonicare?
Philips SonicareЗарядная база
DiamondCleanМини-насадки для звуковой зубной щетки
Не удается подключить зубную щетку к приложению Sonicare
Чистящая насадка выпадает из зубной щетки Sonicare
Щетка Sonicare не вибрирует
Зубная щетка Sonicare автоматически отключается
Щетка Sonicare перестала заряжаться
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