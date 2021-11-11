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    Philips Sonicare ic Intercare

    Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9012/10
    Sonicare
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    Sonicare
    • Тщательное очищение межзубных промежутков Тщательное очищение межзубных промежутков Тщательное очищение межзубных промежутков
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      Philips Sonicare ic Intercare Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      HX9012/10
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        ic Intercare

        ic Intercare

        Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

        Итого:

        Тщательное очищение межзубных промежутков

        Тщательное очищение межзубных промежутков и труднодоступных участков

        • 2 шт. в упаковке
        • Компактный размер
        • Сменные
        • Функция подключения BrushSync

        Улучшает состояние десен всего за 2 недели

        Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками высокого качества удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

        Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

        Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка InterCare синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

        Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

        Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Насадка InterCare подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

        Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

        Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Цвет
          Белый
          Жесткость щетинок
          Средняя
          Размер
          Стандартный

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • 2 Series борется с налетом
          • 2 Series Plaque Defense
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • ProtectiveClean
          Функция подключения BrushSync
          Да

        • В комплекте

          Насадки
          Компактная IC InterCare, 2 шт.

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Удаление налета
          Помогает удалить налет
          Здоровье десен
          Улучшает состояние десен

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            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
            • *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

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