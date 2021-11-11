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    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care

    Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9054/17
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Здоровые десны — залог здоровой улыбки Здоровые десны — залог здоровой улыбки Здоровые десны — залог здоровой улыбки
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      Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      HX9054/17
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Здоровые десны — залог здоровой улыбки

      Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Здоровые десны — залог здоровой улыбки

      Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

      Здоровые десны — залог здоровой улыбки

      Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Здоровые десны — залог здоровой улыбки

      Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах

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        G3 Premium Gum Care

        G3 Premium Gum Care

        Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

        Итого:

        Здоровые десны — залог здоровой улыбки

        Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели*

        • 4 шт. в упаковке
        • Стандартный размер
        • Сменные
        • Функция подключения BrushSync

        Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели***

        Чистящая насадка Philips Sonicare Premium Gum Care создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Premium Gum Care поглощают избыточное давление. поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.

        Может охватывать в 2 раза более широкую поверхность** для тщательной чистки без лишних усилий

        Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Gum Care подстраиваются под уникальную форму полости рта, предотвращая избыточное давление и оптимизируя эффективность звуковой технологии чистки. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность, чем обычные чистящие насадки**, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках.

        Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Благодаря гибкой форме Premium Gum Care позволяет удалять до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Насадка совершает движения, которые в сочетании с технологией звуковой зубной щетки Philips Sonicare улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

        Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

        Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Насадка G3 Premium Gum Care подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме Philips One и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

        Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

        Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

        Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки****

        Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки****. Чистящая насадка Philips Sonicare C2 Optimal Clean синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Распознавание чистящей насадки
          Да
          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Цвет
          Белый
          Размер
          Стандартный
          Жесткость щетинок
          Мягкий звук
          Материал насадки щетки
          Мягкие и гибкие резиновые ребра

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • 2 Series борется с налетом
          • 2 Series Plaque Defense
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp

        • В комплекте

          Насадки
          G3 Premium Gum Care, 4 шт.

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Удаление налета
          В 10 раз более эффективное удаление налета*****
          Здоровье десен
          Состояние десен в 7 раз лучше*

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            Риски, связанные с продуктом
            • *в режиме Gum Care (Уход за деснами), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI
            • *по сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
            • **в режиме Gum Care (Уход за деснами), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI
            • *** Функция подключения BrushSync™ доступна только для совместимых щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™
            • ****По сравнению с обычной ручной зубной щеткой

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