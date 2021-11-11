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Здоровые десны — залог здоровой улыбки
Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровые десны — залог здоровой улыбки
Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах
Здоровые десны — залог здоровой улыбки
Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровые десны — залог здоровой улыбки
Здоровье зубов начинается со здоровых десен. Позаботьтесь о своих зубах с чистящей насадкой G3 Premium Gum Care. Мягкие, гибкие ребра повторяют контуры десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность**, и эффективно удаляют налет вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах
Стандартные насадки для звуковой зубной щетки
Итого:
Чистящая насадка Philips Sonicare Premium Gum Care создана для тщательной и бережной очистки. Во время перемещения зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки Premium Gum Care поглощают избыточное давление. поэтому десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки. Щетинки эффективно удаляют налет и бактерии вдоль линии десен, заботясь об их здоровье. Изогнутая форма насадки гарантирует максимальный контакт со щетинками.
Наша адаптивная технология чистки делает зубную щетку по-настоящему индивидуальной. Благодаря мягким, гибким прорезиненным ребрам насадки Premium Gum Care подстраиваются под уникальную форму полости рта, предотвращая избыточное давление и оптимизируя эффективность звуковой технологии чистки. Щетинки повторяют контуры зубов и десен, охватывая в 2 раза более широкую поверхность, чем обычные чистящие насадки**, что позволяет проводить тщательную чистку даже на труднодоступных участках.
Благодаря гибкой форме Premium Gum Care позволяет удалять до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Насадка совершает движения, которые в сочетании с технологией звуковой зубной щетки Philips Sonicare улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.
Насадка G3 Premium Gum Care подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме Philips One и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.
Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.
Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки****. Чистящая насадка Philips Sonicare C2 Optimal Clean синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™**** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.
Дизайн и отделка
Совместимость
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Качество и эффективность
Польза для здоровья