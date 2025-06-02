Ключевые слова для поиска
HX7420/01
Эффективный уход для здоровья ваших десен***
Поддерживайте здоровье десен при каждой чистке. Наша технология Sonicare нового поколения обеспечивает мощную и бережную чистку даже в труднодоступных участках — состояние ваших десен станет до 7 раз лучше**, а налет будет удаляться до 10 раз эффективнее*.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обеспечьте здоровье своих десен с этой специальной насадкой G3 Gum Health. Специальное расположение щетинок обеспечит эффективную чистку вдоль линии десен, даже если вы сосредоточены на чистке зубов. До 7 раз более здоровые десны уже через 2 недели**. Гибкий дизайн поможет удалять до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.
Эта электрическая зубная щетка использует нашу технологию Sonicare нового поколения, которая обеспечивает наиболее надежный и стабильный результат чистки. Мотор щетки автоматически подстраивает мощность, чтобы вы могли уверенно вычищать налет из труднодоступных участков. Оцените бережную и эффективную чистку зубов и десен с 62 000 выметающих движений в минуту. Плавные движения Sonicare обеспечивают плавную вибрацию щетинок в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.
Чистите зубы еще эффективнее с 12 настройками чистки. Выбирайте более бережную или динамичную чистку — доступны режимы Clean (Чистка), Sensitive (Чувствительный), Gum Health (Здоровье десен) и White (Осветление), а также три уровня интенсивности.
Достигайте целей по уходу за полостью рта с зубной щеткой и приложением Sonicare. С ними вы сможете использовать чистку по рекомендациям, получать советы и индивидуально подобранный контент. Вас не остановить!
Наш дорожный зарядный чехол со встроенным портом для зарядки позволит легко заряжать устройство в поездках. Он не только защитит щетку Sonicare во время поездки, но также достаточно компактен, что позволит найти для него место в любой сумке и путешествовать с комфортом.
Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 20 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmarTimer уведомит о том, что сеанс завершен.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
До 21 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.
