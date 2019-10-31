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  • Фотография особенностей продукта
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Больше не доступен

Philips Sonicare DiamondCleanЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX9342/02

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Еще более здоровые и белые зубы

Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare!

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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Лучшая электрическая зубная щетка Sonicare для отбеливания зубов

Еще более здоровые и белые зубы

  • 5 режимов

  • 2 чистящие насадки

Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Удаляет в 7 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной зубной щеткой.

Улучшает состояние десен всего за две недели

Улучшает состояние десен всего за две недели

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.

Возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

Возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

Philips Sonicare возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой. Превосходный результат уже после 1 недели использования. Удаляет на 100 % больше потемнений с зубной эмали и осветляет ваши зубы всего за одну неделю.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

31/10/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Щітка преміум. Дуже класний дизайн і колір. Написи (режими роботи) невидно доки не ввімкнути вирів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DiamondClean HX9342/02 Sonic electric toothbrush

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DiamondClean HX9342/02 Sonic electric toothbrush

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)