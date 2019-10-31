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Еще более здоровые и белые зубы
Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare!
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
5 режимов
2 чистящие насадки
Удаляет в 7 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной зубной щеткой.
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.
Philips Sonicare возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой. Превосходный результат уже после 1 недели использования. Удаляет на 100 % больше потемнений с зубной эмали и осветляет ваши зубы всего за одну неделю.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
fox063
31/10/2019
Україна
Рекомендую
Щітка преміум. Дуже класний дизайн і колір. Написи (режими роботи) невидно доки не ввімкнути вирів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DiamondClean HX9342/02 Sonic electric toothbrush
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DiamondClean HX9342/02 Sonic electric toothbrush
при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)