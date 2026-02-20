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Больше не доступен
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HX9342/02
Больше не доступен
Можно ли использовать зарядное устройство Sonicare AirFloss для зарядки зубной щетки?
Как работает функция рекомендаций при чистке в приложении Sonicare?
В каких странах доступно приложение Sonicare?
Выбор интенсивности для зубной щетки Sonicare
Как часто необходимо заряжать зубную щетку Sonicare?
Где купить аксессуары для зубной щетки Sonicare?
Какие режимы чистки доступны на зубной щетке Sonicare?
Можно ли использовать щетку Philips Sonicare в душе?
Совместимость зарядных устройств Sonicare
Как зарегистрировать зубную щетку Sonicare?
Как заряжать зубную щетку Sonicare?
Зазор между чистящей насадкой и ручкой зубной щетки
Повторная калибровка настроек датчика давления зубной щетки Philips Sonicare
Как подключить зубную щетку к приложению Sonicare?
Как очищать зубную щетку Philips Sonicare?
Как использовать зубную щетку Sonicare с брекет-системой?
Сложно устанавливать или снимать чистящую насадку.
Не удается подключить зубную щетку к приложению Sonicare
Щетка Sonicare перестала заряжаться
Чистящая насадка выпадает из зубной щетки Sonicare
Щетка Sonicare не вибрирует
Зубная щетка Sonicare автоматически отключается
Моя зубная щетка Sonicare слишком слабо вибрирует
Включение зубной щетки Sonicare сопровождается громким гулом