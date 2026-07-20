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  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали

All-in-One Trimmer 9000 SeriesТриммер 17 в 1

MG9535/15

4.6
| (86) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Высокоточный, из нержавеющей стали
Создайте особый стиль с этим комплектом стайлера для лица, головы и тела. Это уникальное сочетание нашего самого технологичного долговечного триммера и OneBlade позволит вам эффективно создавать желаемые образы.
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Точное подравнивание контуров и удобное бритье

Высокоточный, из нержавеющей стали

  • Универсальный набор стайлера

  • 17 в 1: лицо, голова и тело

  • Премиальный гребень для точной стрижки

  • Уникальная технология OneBlade

17 инструментов для любых задач ухода за волосами

17 инструментов для любых задач ухода за волосами

В комплект нашего триммера входят 17 инструментов для подравнивания и стайлинга бороды, стрижки волос на голове и бритья волос на теле — все, что нужно для комфортного ухода за собой.

Равномерное подравнивание до нужной длины для идеального образа

Равномерное подравнивание до нужной длины для идеального образа

Наш премиальный гребень предлагает 11 установок длины от 1 до 3 мм с шагом 0,2 мм, гарантируя максимальную точность подравнивания для создания идеального образа.

Точные линии и четкие контуры с технологией OneBlade

Точные линии и четкие контуры с технологией OneBlade

Быстрый режущий элемент триммера (6000 срезаний в минуту) позволит срезать даже самые длинные волоски, а скользящее покрытие и закругленные кончики защитят кожу для комфортного создания образа и бритья бороды. Убирайте волосы с щек, подбородка и шеи для поддержания выбранного образа с бородой.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

86

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

20/07/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Гарний тример

Бриє та стриже чудово, насадок достатньо, дуже задоволений. З мінусів це роз'єм зарядки і сумочка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-05-20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-05-20

13/07/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Місяць використання. Все працює чудово, раджу. Єдине ціна не дешева

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-19

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-19

20/06/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

кращий вибір

відмінно голить. тихо працює все ж не замінить тример для носу простяцька сумочка для зберігання

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-12

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-12

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      Примечания

      1. Быстрая зарядка обеспечивает достаточное количество энергии для одного сеанса стрижки

      2. На основании 2–3 сеансов подравнивания волос на лице в неделю, со средней длительностью сеанса 11,5 мин

      3. При регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки