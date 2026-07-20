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Универсальный набор стайлера
17 в 1: лицо, голова и тело
Премиальный гребень для точной стрижки
Уникальная технология OneBlade
В комплект нашего триммера входят 17 инструментов для подравнивания и стайлинга бороды, стрижки волос на голове и бритья волос на теле — все, что нужно для комфортного ухода за собой.
Наш премиальный гребень предлагает 11 установок длины от 1 до 3 мм с шагом 0,2 мм, гарантируя максимальную точность подравнивания для создания идеального образа.
Быстрый режущий элемент триммера (6000 срезаний в минуту) позволит срезать даже самые длинные волоски, а скользящее покрытие и закругленные кончики защитят кожу для комфортного создания образа и бритья бороды. Убирайте волосы с щек, подбородка и шеи для поддержания выбранного образа с бородой.
4.6
из 5
86
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
zyuralex
20/07/2026
Україна
Проверенный покупатель
Гарний тример
Бриє та стриже чудово, насадок достатньо, дуже задоволений. З мінусів це роз'єм зарядки і сумочка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-05-20
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-05-20
Сергій77
13/07/2026
Україна
Проверенный покупатель
Місяць використання. Все працює чудово, раджу. Єдине ціна не дешева
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-19
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-19
mireKyiv82
20/06/2026
Україна
Проверенный покупатель
кращий вибір
відмінно голить. тихо працює все ж не замінить тример для носу простяцька сумочка для зберігання
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-12
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-12
Быстрая зарядка обеспечивает достаточное количество энергии для одного сеанса стрижки
На основании 2–3 сеансов подравнивания волос на лице в неделю, со средней длительностью сеанса 11,5 мин
При регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки