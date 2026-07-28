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  • Следите за простым приготовлением вкусных блюд
  • Следите за простым приготовлением вкусных блюд
  • Следите за простым приготовлением вкусных блюд
  • Следите за простым приготовлением вкусных блюд
  • Следите за простым приготовлением вкусных блюд
  • Следите за простым приготовлением вкусных блюд
  • Следите за простым приготовлением вкусных блюд
  • Следите за простым приготовлением вкусных блюд
  • Следите за простым приготовлением вкусных блюд
  • Следите за простым приготовлением вкусных блюд
  • Следите за простым приготовлением вкусных блюд
  • Следите за простым приготовлением вкусных блюд

Серия 2000Аэрогриль серии 2000, 6,2 л (серебристый)

NA231/00

4.8
| (22) Отзывы | 86% рекомендуют этот продукт
Следите за простым приготовлением вкусных блюд
С хрустящей корочкой снаружи и нежные внутри. Уникальная технология RapidAir сэкономит время и электричество, не жертвуя вкусом блюд. Смотрите в окошко, как ингредиенты превращаются в ваши любимые блюда всего за 15 минут.
Посмотреть все преимущества

Готовьте без хлопот в аэрогриле, духовке, на гриле и не только

Следите за простым приготовлением вкусных блюд

  • Удобство использования

  • Экономия времени и энергии

  • Меньше масла

  • Окошко для проверки

Вкусные и полезные блюда и на 90 % меньше жира*

Вкусные и полезные блюда и на 90 % меньше жира*

Готовьте любимые блюда с помощью горячего воздуха, используя на 90 % меньше масла и не жертвуя вкусом ингредиентов.

13 режимов приготовления с переключением касанием кнопки

13 режимов приготовления с переключением касанием кнопки

Жарка, выпекание, гриль, обжаривание и не только. Выбирайте время и температуру вручную или используйте предустановки — вам доступно 13 автоматических режимов, включая подогрев, размораживание и поддержание температуры.

Окошко для проверки во время приготовления

Окошко для проверки во время приготовления

Больше не придется готовить наугад — следите за состоянием ингредиентов во время приготовления, пока они превращаются в ваши любимые блюда.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

22

Отзывы

86%

рекомендуют этот продукт

2
1

28/07/2026

Україна

Україна

Добрий день. Підкажіть, будьласка, за яку програму приготування відповідають значки на екрані?

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)

Date of Use 2026-07-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)

Date of Use 2026-07-28

16/07/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Все чудово

Користуюсь вже півтора місяця. Готував вже багато страв. Миється чудово. Через віконце можна бачити як страва виглядає в процесі приготування. Встановлені програми я корегував для себе. І це правильно, бо деякі страви були готовими набагато раніше, ніж пропонувала програма. Наприклад, картоплю я готував у два рази швидше. Загалом враження позитивне. Я задоволений!

Этот отзыв про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-06-03

Этот отзыв про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-06-03

14/05/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже задоволені

Легкий у користуванні та обслуговуванні. Дуже задоволені.

Этот отзыв про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-03-17

Этот отзыв про Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)

Date of Use 2026-03-17

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      Примечания

      1. По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице.

      2. Опрос среди пользователей HomeID, 6000 участников, 2021 год.

      3. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории с аэрогрилями Philips; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A.