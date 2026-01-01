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Все серии

  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance

Новинка

Набор для выпечки для аэрогриля PhilipsAirfryers Accessories

NX1131/00

Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips

Готовьте ваши любимые рецепты с набором для выпечки, разработанным для вашего аэрогриля Philips. Идеально подходит для тортов, хлеба, запеканок, кексов и многого другого!

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Совместимые продукты
Аэрогриль Philips 5000 с паром, 7,2 л

Аэрогриль Philips 5000 с паром, 7,2 л
Airfryers

NA547/07

Серия 2000

Серия 2000
Аэрогриль серии 2000, 6,2 л

NA230/00

Серия 2000

Серия 2000
Аэрогриль серии 2000, 6,2 л (серебристый)

NA231/00

Аксессуары, разработанные для вашего аэрогриля

Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips

  • Идеально подходит как для выпечки, так и для приготовления блюд

  • В комплекте 9 формочек для кексов

  • Можно мыть в посудомоечной машине

  • Керамическое покрытие без PFAS

  • Помощь и поддержка с бесплатным приложением HomeID

Идеально подходит для выпечки и приготовления

Идеально подходит для выпечки и приготовления

Легко откройте для себя новые способы использования вашего аэрогриля с набором для выпечки Philips, идеально подходящим для десертов и различных несладких блюд.

9 силиконовых формочек для различных блюд

9 силиконовых формочек для различных блюд

Изготовленные из силикона без запаха, наши стильные формочки для маффинов всегда делают выпечку легкой и удобной для многократного использования.

Керамическое покрытие без PFAS

Керамическое покрытие без PFAS

Наше покрытие нового поколения не содержит PFAS*: антипригарное, прочное, устойчивое к царапинам и легко моется.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Поверхности для приготовления/подготовки пищи, изготовленные без PFAS

  2. Все [x] в конце кода продукта являются переменными.