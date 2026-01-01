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Новинка
NX1131/00
Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
Готовьте ваши любимые рецепты с набором для выпечки, разработанным для вашего аэрогриля Philips. Идеально подходит для тортов, хлеба, запеканок, кексов и многого другого!
Идеально подходит как для выпечки, так и для приготовления блюд
В комплекте 9 формочек для кексов
Можно мыть в посудомоечной машине
Керамическое покрытие без PFAS
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Легко откройте для себя новые способы использования вашего аэрогриля с набором для выпечки Philips, идеально подходящим для десертов и различных несладких блюд.
Изготовленные из силикона без запаха, наши стильные формочки для маффинов всегда делают выпечку легкой и удобной для многократного использования.
Наше покрытие нового поколения не содержит PFAS*: антипригарное, прочное, устойчивое к царапинам и легко моется.
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Поверхности для приготовления/подготовки пищи, изготовленные без PFAS
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