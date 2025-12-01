      Аэрогриль Philips 5000 с паром, 7,2 л Airfryers

      NA547/07

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Жарьте, готовьте на гриле, выпекайте... и готовьте на пару!

      Наслаждайтесь всем: от мягких как облако булочек бао до золотистой хрустящей курицы и аппетитного лосося. Откройте для себя мир новых текстур с аэрогрилем Philips серии 5000 с функцией пара.

      Готовьте на пару, в аэрогриле или используйте обе функции одновременно!

      • Технология приготовления на пару для сохранения питательных веществ
      • Функция SteamFry для идеально хрустящих и сочных блюд
      • Автоматическая функция SteamClean для легкой очистки
      • Премиальный рельс для плавного выдвижения
      • Технология RapidAir Plus для равномерного приготовления блюд
      Готовка на пару до идеальной текстуры

      Воздушные пельмени, нежные овощи и ароматная рыба — все это можно приготовить в нашем аэрогриле с функцией пара. Он добавляет идеальное количество пара, не делая пищу водянистой и сохраняя до 87 % питательных веществ.****

      Хрустящее снаружи, сочное внутри — сила функции Steamfry

      Теперь вы можете получить лучшее от обоих способов приготовления. Жарьте и готовьте на пару одновременно для золотистой хрустящей корочки снаружи и сочной нежности внутри. Идеально подходит для золотистых булочек с корицей, хрустящего хлеба, сочного куриного мяса и овощей на новом уровне. Больше никаких подгоревших или недоготовленных блюд.******

      Легкая очистка

      Жир, скопившийся в корзине, размягчается и легче удаляется с помощью нашей автоматической функции SteamClean.

      Система EasySlide Rail для более безопасного и удобного выдвижения корзины

      Если у вас свободна только одна рука или нужен быстрый доступ во время приготовления, наша запатентованная технология EasySlide Rail******* делает проверку, встряхивание или добавление ингредиентов проще, чем когда-либо. Разработанный для максимального удобства и безопасности, скользящий механизм плавно и надежно перемещается, обеспечивая вертикальное и устойчивое положение корзины на направляющих. По сравнению с размещением горячей корзины на столешнице, это снижает риск ожогов, создавая более безопасный и удобный процесс приготовления.

      Готовьте быстрее, всегда с идеальным результатом

      Больше никакого пригорания или недоготовленной пищи. Технология RapidAir Plus с уникальным дизайном в форме звезды позволяет горячему воздуху циркулировать быстрее вокруг и через ингредиенты***, обеспечивая равномерное приготовление каждый раз с использованием до 90% меньше жира.*

      Идеальный размер для ваших повседневных нужд

      Готовит до 1,4 кг овощей, 10 куриных голеней, 6 филе лосося или 9 маффинов.

      Не нужно вынимать корзину, чтобы проверить вашу еду!

      Больше никаких догадок: наблюдайте за процессом приготовления через окошко и видите, когда блюдо готово до совершенства.

      Керамическое покрытие

      Наше покрытие нового поколения не содержит PFAS: антипригарное, прочное, устойчивое к царапинам и легко чистится.

      Целый новый мир разнообразия

      Откройте для себя 21 способ приготовления: от выпечки и гриля до приготовления на пару и разогрева. Настройки температуры начинаются от 40 °C, а время приготовления может достигать 24 часов для сушки и ферментации.

      Бесконечное вдохновение с приложением HomeID

      Более 10 000 вкусных рецептов, специально для вашего аэрогриля, с простыми пошаговыми инструкциями *****

      Экономия места со съемным резервуаром для воды

      Когда приготовление на пару не требуется, просто снимите резервуар, чтобы сэкономить место на кухонной столешнице.

      Готовьте быстрее, экономьте время и энергию

      Готовьте до 50% быстрее и экономьте до 70% энергии, используя паровой аэрогриль Philips вместо духовки.**

      Тихая работа

      Никаких громких звуков — наслаждайтесь разговором или музыкой, пока аэрогриль готовит на пару, жарит и выпекает.

      • Страна происхождения

        Произведено:
        Китай

      • Технические характеристики

        Мощность
        2000 Вт
        Напряжение
        220–240 В
        Частота
        50 Гц
        Кол-во в упаковке
        1
        Аккумулятор
        Нет

      • Общие характеристики

        Основной материал
        Металл
        Дополнительный материал
        Пластик
        Цвет
        Золотой
        Емкость
        7,2 л
        Термостойкость
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Прозрачная крышка
        Да
        Интерфейс
        Цифровой
        Длина шнура
        1 м
        Отделение для хранения шнура
        Нет
        Функция поддержания температуры
        Да
        Программы
        12
        Способы приготовления
        Жарка, запекание, гриль, выпечка, одно-блюдо в кастрюле, вок, соте, замороженные ингредиенты, разогрев, размораживание, сушка, тосты, подогрев, тушение, ферментация, конфи, приготовление на пару
        Количество корзин
        1
        Съемная корзина
        Да
        Временной диапазон
        0 мин – 24 часа
        Температурный диапазон
        40–200 °C
        Пульт ДУ
        Нет
        Технология
        RapidAir Plus
        Встроенный переключатель питания
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Регулируемый термостат
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Индикатор температуры
        Да
        Отсек с термоизолированными стенками
        Да
        Максимальная температура (°C)
        200 °C
        Связанные аксессуары 1
        Комплект для гриля
        Связанные аксессуары 2
        Комплект для выпечки
        Керамическое покрытие
        Да
        Гарантия
        2 года
        Одиночная или двойная корзина
        Одиночная корзина
        Подключения
        Нет

      • Вес и габариты

        Длина изделия
        457 мм
        Ширина изделия
        334 мм
        Высота изделия
        320 мм
        Вес продукта
        8,9 кг
        Габариты изделия
        457×334×320 мм
        Длина упаковки
        520 мм
        Ширина упаковки
        372 мм
        Высота упаковки
        370 мм
        Вес в упаковке
        2,2 кг
        Размеры упаковки
        520×372×370 мм

      • Срок службы

        Чехол
        Экологичная упаковка
        Инструкция по эксплуатации
        На 100% пригоден для вторичной переработки

      • *По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице
      • **По результатам внутренних лабораторных измерений, аэрогрили Philips; приготовление куриной грудки (160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (200 °C, без предварительного нагрева) по сравнению с духовкой класса А. Точные проценты могут отличаться в зависимости от модели.
      • ***по сравнению с аэрогрилями Philips с технологией RapidAir
      • ****Измерения внешней лаборатории, на основе содержания витамина С в брокколи.
      • *****Количество рецептов может отличаться в зависимости от страны
      • ******Сравнение основано на приготовлении целой курицы в течение 80 минут с использованием функции пара и аэрогриля по сравнению с функцией только аэрогриля
      • ******* ЕС (EP3038503), Австралия (2014313885), Бразилия (11 2016 003855 0), Индия (201647007156), Россия (2016111110), США (10448786).
