Гладкое бритье без лишних забот
Бритва Philips серии 1000 обеспечивает простое и удобное бритье по доступной цене благодаря самозатачивающимся лезвиям PowerCut и возможности очищать бритву водой. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое бритье без лишних забот
Бритва Philips серии 1000 обеспечивает простое и удобное бритье по доступной цене благодаря самозатачивающимся лезвиям PowerCut и возможности очищать бритву водой. Узнать обо всех преимуществах
Гладкое бритье без лишних забот
Бритва Philips серии 1000 обеспечивает простое и удобное бритье по доступной цене благодаря самозатачивающимся лезвиям PowerCut и возможности очищать бритву водой. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое бритье без лишних забот
Бритва Philips серии 1000 обеспечивает простое и удобное бритье по доступной цене благодаря самозатачивающимся лезвиям PowerCut и возможности очищать бритву водой. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь стабильными результатами с самозатачивающимися лезвиями, использующими точную технологию для стабильно эффективного бритья.
Ощутите гладкое бритье с гибкими плавающими головками, двигающимися в 4 направлениях. Головка подстраивается под контуры вашего лица, обеспечивая тесный контакт бритвы с кожей без лишнего давления.
Легко очищайте бритву. Извлекайте бритвенную головку одним касанием кнопки и промывайте ее водой.
Брейтесь в удобное для вас время. Используйте эту бритву с питанием от аккумулятора или от сети, когда аккумулятор разряжен.
Используйте интуитивно понятный индикатор в качестве напоминания о необходимости зарядки аккумулятора, когда он разряжен.
Используйте бритву без питания от сети в течение 40 минут после 8 часов зарядки. Вы также можете бриться, подключив бритву к сети, когда аккумулятор разряжен.
Достигайте гладкой кожи каждый раз благодаря 27 самозатачивающимся лезвиям высокой точности.
Добавьте финальные штрихи к своему образу со съемным триммером. Он идеально подойдет для ухода за усами и подравнивания бакенбард.
Уверенно управляйтесь с бритвой благодаря эргономичному дизайну, обеспечивающему надежный хват во время бритья.
Класс водостойкости IPX7 позволяет легко очищать бритву под струей воды. Рейтинг IPX7 означает, что бритву можно погрузить в воду на глубину до 1 метра на 30 минут.
Поддерживайте безопасность и чистоту защитной крышки между сеансами бритья и во время транспортировки.
Качество бритья
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание