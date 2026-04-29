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Shaver series 1000 Электробритва серии 1000 для сухого бритья
Больше не доступен
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Руководство с важными сведениями
Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)
Все (9)
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
Как снять бритвенные головки с бритвы Philips?
Как правильно использовать бритву Philips?
Адаптер электропитания
HQ8505 Адаптер питания
SH30Сменные бритвенные головки
Из моей бритвы Philips течет вода
Моя бритва Philips издает громкий звук
Бритва Philips не обеспечивает нужный результат
Бритва Philips не работает
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