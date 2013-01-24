Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Shaver series 1000

Электробритва для сухого бритья

S1310/04
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
  • Простое и удобное бритье Простое и удобное бритье Простое и удобное бритье
    -{discount-value}

    Shaver series 1000 Электробритва для сухого бритья

    S1310/04
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Простое и удобное бритье

    Бритва Shaver Series 1000 обеспечивает простое и комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий CloseCut вам гарантирован качественный результат. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 1000 Электробритва для сухого бритья

    Простое и удобное бритье

    Бритва Shaver Series 1000 обеспечивает простое и комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий CloseCut вам гарантирован качественный результат. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все series-shavers

      Простое и удобное бритье

      Электробритва обеспечивает лучший в своем классе результат бритья шеи*

      • Система лезвий CloseCut
      • Гибкие головки, 4 направления
      Надежные самозатачивающиеся лезвия — бритье без усилий

      Надежные самозатачивающиеся лезвия — бритье без усилий

      Комфортное бритье благодаря надежным лезвиям CloseCut, которые самостоятельно затачиваются во время работы.

      Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.

      Стабильная максимальная мощность на долгие годы

      Стабильная максимальная мощность на долгие годы

      Долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Благодаря мощному, энергоэффективному литий-ионному аккумулятору бритва долгие годы будет работать как новая.

      35 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      35 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 35 минут автономной работы (примерно 11 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Откройте с помощью кнопки, затем используйте щеточку для очистки

      Откройте с помощью кнопки, затем используйте щеточку для очистки

      Просто откиньте головки и стряхните волоски с помощью прилагаемой щеточки для очистки.

      Только беспроводной режим

      Только беспроводной режим

      Бритву можно использовать только в беспроводном режиме. Перед использованием всегда отключайте бритву от сети.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система лезвий CloseCut
        Гибкость головки
        Гибкие головки, 4 направления

      • Аксессуары

        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Удобство использования

        Дисплей
        Индикатор низкого заряда аккумулятора
        При работе
        • Питание от аккумулятора
        • Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Черный и ярко-красный

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Время работы
        35 минут — 11 сеансов бритья
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Зарядка
        8 часов для полной зарядки
        Максимальное энергопотребление
        2  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • По сравнению с другими ведущими моделями роторных бритв или бритв с сеткой (модели начального ценового сегмента)

            Откройте для себя

            My Philips

            Зарегистрируйтесь, чтобы получить
            уникальные преимущества

            Підпишіться на нашу розсилку новин

            Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

            Подписаться