Shaver 3000 Series

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  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
  • Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи

Shaver 3000 SeriesЭлектробритва для сухого/влажного бритья

S3144/00

4.7
| (114) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи
Электробритва Philips серии 3000 для сухого и влажного бритья обеспечит комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи. Гибкие поворотные головки 5D, 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и возможность влажного и сухого бритья обеспечат всегда идеальный результат.
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Производитель электробритв №1 в мире1

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Этот продукт

Shaver 3000 Series Электробритва для сухого/влажного бритья

Shaver 3000 Series
Электробритва для сухого/влажного бритья

3 299,00 ₴

  • SH30

    SH30
    Сменные бритвенные головки

    1 199,00 ₴

3299,00 ₴

3299,00 ₴

С технологией SkinProtect

Комфортное и гладкое бритье даже чувствительной кожи

  • Поворотные гибкие головки 5D

  • Лезвия PowerCut

  • Сухое и влажное бритье

  • Антикоррозийная бритвенная система

Гибкие поворотные головки 5D обеспечивают плотный контакт с кожей

Гибкие поворотные головки 5D обеспечивают плотный контакт с кожей

Благодаря возможности поворота в 5 осях головка повторяет контуры вашего лица для идеально гладкого и комфортного бритья даже чувствительной кожи.

Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

27 самозатачивающихся лезвий одинаково сбривают все волоски прямо по уровню кожи для равномерного результата каждый сеанс. Наши самозатачивающиеся лезвия прослужат вам как новые в течение 2 лет.

Антикоррозийная бритвенная система с комфортом для кожи

Антикоррозийная бритвенная система с комфортом для кожи

Лезвия нашей бритвы изготовлены из гипоаллергенной стали хирургического стандарта, которая защищена от коррозии и образования бактерий, а также защищает кожу.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.7

из 5

114

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

09/11/2021

Україна

Україна

Достойная замена бритвенному станку.

Данная бритва достойная чтоб её купить.Удобная форма,держать в руке очень комфортно.Заряжается быстро,работает не слишком шумно.Бреет просто отлично,правда после станка нужно немного привыкнуть.В общем бритва стоит своих денег.

Плюсы

Использование в душе.Прорезиненные вставки.

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3233/52 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3233/52 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

29/10/2021

Україна

Україна

Качественная электробритва

Купила именно эту бритву в подарок мужу на замену старой (то же Philips). Он очень доволен. Бреет мягко и чисто. После бритья нет раздражения на коже. У бритвы плавающие головки, быстрая зарядка, можно мыть под струей воды, водонепроницаемый корпус. А еще есть откидной триммер, что очень удобно.

Плюсы

хорошие лезвия

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

29/04/2021

Україна

Україна

Высокое качество за небольшие деньги

Мне понравилась данная бритва. Стильный футуристичный дизайн. Комбинация приемлемой цены и высочайшего качества Philips. Зарядка час. Мигает индикатор рядом с кнопкой включения. После окончания зарядки мигание прекращается. Небольшой высокочастотный шум, врщникающий при вращении лезвий в принципе не особо доставляет неудобства. Корпус приятно держать в руке. Изделие не имеет посторонних запахов. Я рекомендую Philips.

Плюсы

Удобство использования, приятный дизайн, контроль зарядки, самощатачивающиеся лезвия,

Минусы

Небольшой выскочастотный шум при вращении лещвий

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 