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Этот продукт
Shaver 3000 Series
Электробритва для сухого/влажного бритья
3 299,00 ₴
SH30
Сменные бритвенные головки
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3299,00 ₴
Поворотные гибкие головки 5D
Лезвия PowerCut
Сухое и влажное бритье
Антикоррозийная бритвенная система
Благодаря возможности поворота в 5 осях головка повторяет контуры вашего лица для идеально гладкого и комфортного бритья даже чувствительной кожи.
27 самозатачивающихся лезвий одинаково сбривают все волоски прямо по уровню кожи для равномерного результата каждый сеанс. Наши самозатачивающиеся лезвия прослужат вам как новые в течение 2 лет.
Лезвия нашей бритвы изготовлены из гипоаллергенной стали хирургического стандарта, которая защищена от коррозии и образования бактерий, а также защищает кожу.
4.7
из 5
114
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Николаc
09/11/2021
Україна
Достойная замена бритвенному станку.
Данная бритва достойная чтоб её купить.Удобная форма,держать в руке очень комфортно.Заряжается быстро,работает не слишком шумно.Бреет просто отлично,правда после станка нужно немного привыкнуть.В общем бритва стоит своих денег.
Плюсы
Использование в душе.Прорезиненные вставки.
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3233/52 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3233/52 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье
Triniti5579
29/10/2021
Україна
Качественная электробритва
Купила именно эту бритву в подарок мужу на замену старой (то же Philips). Он очень доволен. Бреет мягко и чисто. После бритья нет раздражения на коже. У бритвы плавающие головки, быстрая зарядка, можно мыть под струей воды, водонепроницаемый корпус. А еще есть откидной триммер, что очень удобно.
Плюсы
хорошие лезвия
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье
Alex_KU
29/04/2021
Україна
Высокое качество за небольшие деньги
Мне понравилась данная бритва. Стильный футуристичный дизайн. Комбинация приемлемой цены и высочайшего качества Philips. Зарядка час. Мигает индикатор рядом с кнопкой включения. После окончания зарядки мигание прекращается. Небольшой высокочастотный шум, врщникающий при вращении лезвий в принципе не особо доставляет неудобства. Корпус приятно держать в руке. Изделие не имеет посторонних запахов. Я рекомендую Philips.
Плюсы
Удобство использования, приятный дизайн, контроль зарядки, самощатачивающиеся лезвия,
Минусы
Небольшой выскочастотный шум при вращении лещвий
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 3000 S3134/51 Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.