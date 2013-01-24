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    AquaTouch

    Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5050/64
    Общая оценка / 5
    3 награды
    • Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже
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      AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

      S5050/64
      Общая оценка / 5
      3 награды

      Безопасное бритье на сухой или влажной коже

      Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

      AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

      Безопасное бритье на сухой или влажной коже

      Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

      Безопасное бритье на сухой или влажной коже

      Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

      AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

      Безопасное бритье на сухой или влажной коже

      Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

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        AquaTouch

        AquaTouch

        Электробритва для сухого и влажного бритья

        Итого:

        Безопасное бритье на сухой или влажной коже

        В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычными лезвиями

        • Система лезвий ComfortCut
        • 8ч. зарядки — 30 мин. автономной работы
        • Высокоточный триммер SmartClick
        • Триммер для тела в комплекте
        Закругленные края бритвенных головок для защиты кожи

        Закругленные края бритвенных головок для защиты кожи

        Чистое бритье без порезов и раздражения. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

        Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

        Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

        Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

        Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

        Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

        Комфортное сухое и влажное бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.

        Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

        Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

        Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.

        Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

        Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

        Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

        30 минут автономной работы

        30 минут автономной работы

        8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 30 минут автономной работы (примерно 9 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

        Время зарядки: 8 часов

        Время зарядки: 8 часов

        Мощный, энергоэффективный и долговечный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки.

        Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

        Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

        На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор дорожной блокировки

        Защищает кожу и обеспечивает подравнивание до 0,5 мм

        Защищает кожу и обеспечивает подравнивание до 0,5 мм

        Уникальная система защищает даже самые чувствительные участки тела, позволяя подравнивать волосы до 0,5 мм без непосредственного контакта острых режущих краев с кожей.

        Подравнивание в любых направлениях благодаря гребню 3 мм

        Подравнивание в любых направлениях благодаря гребню 3 мм

        Уникальная конструкция с двусторонним триммером и гребнем 3 мм позволяет захватывать и подрезать волоски, растущие в разных направлениях. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание с помощью гребня.

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

        На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          Система лезвий ComfortCut
          Гибкость головки
          Головки Flex движутся в 5 направлениях
          SkinComfort
          • Система защиты кожи
          • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья

        • Аксессуары

          Триммер для тела в комплекте
          Да
          SmartClick
          Компактный триммер
          Чехол
          Эксклюзивный чехол
          Обслуживание
          Защитный колпачок

        • Удобство использования

          Дисплей
          • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
          • Индикатор низкого заряда аккумулятора
          • Индикатор дорожной блокировки
          Очистка
          Можно промывать под водой
          При работе
          Отключайте от сети перед использованием

        • Дизайн

          Ручка
          Эргономичный дизайн и удобная ручка
          цвет
          Ярко-голубой; ярко-голубой; черный

        • Питание

          Тип элемента питания
          Никель-металл-гидридный аккумулятор
          Время работы
          30 минут — 9 сеансов бритья
          Зарядка
          8 часов для полной зарядки
          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Максимальное энергопотребление
          9  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,1  Вт

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Запасные головки
          Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Триммер для тела
        • Высокоточный триммер SmartClick
        • Эксклюзивный чехол

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              • В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычными лезвиями (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)

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