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Безопасное бритье на сухой или влажной коже
Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасное бритье на сухой или влажной коже
Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах
Безопасное бритье на сухой или влажной коже
Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасное бритье на сухой или влажной коже
Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах
Электробритва для сухого и влажного бритья
Итого:
Чистое бритье без порезов и раздражения. Система лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.
Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.
Комфортное сухое и влажное бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.
Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.
Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.
8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 30 минут автономной работы (примерно 9 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.
Мощный, энергоэффективный и долговечный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор дорожной блокировки
Уникальная система защищает даже самые чувствительные участки тела, позволяя подравнивать волосы до 0,5 мм без непосредственного контакта острых режущих краев с кожей.
Уникальная конструкция с двусторонним триммером и гребнем 3 мм позволяет захватывать и подрезать волоски, растущие в разных направлениях. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание с помощью гребня.
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
Качество бритья
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание
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