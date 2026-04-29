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Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья
Больше не доступен
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S5589/30
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Краткое руководство
Руководство с важными сведениями
Все (11)
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
Что означают символы на бритве Philips?
Как снять бритвенные головки с бритвы Philips?
Shaver 5000, 7000, 8000Триммер для носа
HQ8505 Адаптер питания
ShaversЩеточка для очищения
SH71Сменные бритвенные головки
Из моей бритвы Philips течет вода
Бритва Philips не работает
Моя бритва Philips издает громкий звук
Бритва Philips не обеспечивает нужный результат
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