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    • Насадка-триммер для носа Насадка-триммер для носа Насадка-триммер для носа
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      Shaver 5000, 7000, 8000 Триммер для носа

      AC40

      Насадка-триммер для носа

      Эта насадка-триммер является аксессуаром для бритв Philips и используется для удаления нежелательных волос из носа.

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      Shaver 5000, 7000, 8000 Триммер для носа

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      Насадка-триммер для носа

      Проверьте совместимость ниже

      • Черный
      • Подходит только для новых бритв с угловыми бритвенными головками

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Аксессуары для продукта

      • Запасные части

        Подходит для следующих продуктов
        • AC20, AC40, S5531, S5532, S5533
        • S5535, S5536, S5579, S5581, S5582
        • S5583, S5584, S5585, S5586, S5587
        • S5588, S5589, S7731, S7732, S7735
        • S7782, S7783, S7786, S7788,
        • S5884, S5885, S5886, S5887, S7885
        • S7886, S9974, S9976
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