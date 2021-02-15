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SH71/50
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменные бритвенные головки
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Эта мощная, но аккуратная бритва Philips с 45 самозатачивающимися лезвиями SteelPrecision совершает до 90 000 срезаний в минуту, срезая больше волосков за 1 движение для создания идеального образа.
Посмотрите на заднюю сторону ручки вашей бритвы, чтобы убедиться в правильном выборе сменной головки. Нужна помощь? Откройте веб-сайт philips.com/accessories
1. Нажмите кнопки отсоединения и извлеките держатель бритвенных головок. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что выступы на бритвенных головках точно совпадают с соответствующими пазами. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенных головок и поверните их по часовой стрелке до щелчка. 5. Закрепите держатель бритвенных головок на бритвенном блоке.
Выполняйте замену бритвенных головок раз в 24 месяца для оптимальной эффективности вашего устройства.
Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Эта упаковка пригодна для переработки и не содержит пластик*.
Бритвенные головки
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