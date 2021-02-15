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      SH71 Сменные бритвенные головки

      SH71/50

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      Ваша бритва снова как новая

      За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

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      SH71 Сменные бритвенные головки

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      SH71
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      SH71

      Сменные бритвенные головки

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      Меняйте головки раз в 2 года для 100 % результата

      • Лезвия SteelPrecision
      • Для серии S7000
      • Для S5000 угловатой формы
      • Несовместимо с S5000 скругленной формы
      Больше эффективности при каждом срезе лезвием

      Больше эффективности при каждом срезе лезвием

      Эта мощная, но аккуратная бритва Philips с 45 самозатачивающимися лезвиями SteelPrecision совершает до 90 000 срезаний в минуту, срезая больше волосков за 1 движение для создания идеального образа.

      Для бритв серии 5000, 6000 угловатой формы, серии 7000

      Для бритв серии 5000, 6000 угловатой формы, серии 7000

      Посмотрите на заднюю сторону ручки вашей бритвы, чтобы убедиться в правильном выборе сменной головки. Нужна помощь? Откройте веб-сайт philips.com/accessories

      Простой сброс настроек бритвы

      Простой сброс настроек бритвы

      1. Нажмите кнопки отсоединения и извлеките держатель бритвенных головок. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что выступы на бритвенных головках точно совпадают с соответствующими пазами. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенных головок и поверните их по часовой стрелке до щелчка. 5. Закрепите держатель бритвенных головок на бритвенном блоке.

      Меняйте бритвенные головки раз в 24 месяца для поддержания эффективности

      Меняйте бритвенные головки раз в 24 месяца для поддержания эффективности

      Выполняйте замену бритвенных головок раз в 24 месяца для оптимальной эффективности вашего устройства.

      Упаковка для вторичной переработки*

      Упаковка для вторичной переработки*

      Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Эта упаковка пригодна для переработки и не содержит пластик*.

      • Бритвенные головки

        Совместимость:
        • Shaver series 7000 (S7xxx)
        • Бритвы угловатой формы серии 5000
        Количество бритвенных головок в наборе
        3
      Badge-D2C

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