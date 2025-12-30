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  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
  • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

Больше не доступен

Shaver series 5000Электробритва для сухого и влажного бритья

S5589/38

4.6
| (261) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи.
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Производитель электробритв №1 в мире1

С технологией SkinIQ

Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

  • Лезвия SteelPrecision

  • Датчик мощности

  • Подвижные головки 360-D

  • Встроенный откидной триммер

Больше эффективности при каждом срезе лезвием

Больше эффективности при каждом срезе лезвием

Эта мощная, но аккуратная бритва Philips с 45 самозатачивающимися лезвиями SteelPrecision совершает до 90 000 срезаний в минуту, срезая больше волосков за 1 движение** для создания идеального образа.

Мощная бритва для укрощения любой щетины

Мощная бритва для укрощения любой щетины

Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 125 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

Полностью повторяет контуры лица

Полностью повторяет контуры лица

Эта электробритва полностью повторяет контуры лица благодаря гибким головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

261

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

30/12/2025

Україна

Україна

станок не нужен

пользуюсь первый день бреет отлично и гораздо быстрее чем станок + не нужна пена и вода триммер прям как газонокосилка а роторы слегка щекочат но потом вроде перестаёт

Плюсы

быстро,качественно,просто

Минусы

цена, цена расходников, отсутствие блока питания в комплекте

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver Series 5000 S5886/30 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver Series 5000 S5886/30 Электробритва для сухого и влажного бритья

12/09/2021

Україна

Україна

Хороший продукт

Классная бритва, бреет хорошо, где тяжело побрить можно добрить триммером ! Выглядит очень красиво и солидно.

Плюсы

Хорошая бритва

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья

03/04/2021

Україна

Україна

Крутая бритва!

Крутая бритва, отлично бреет без раздражений впоследствии, гладко по контуру кожи идеально скользит, удобно сидит в руке, нареканий нет!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5587/10 Электробритва для сухого и влажного бритья

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. По сравнению с Philips серии S3000.