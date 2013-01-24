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    Philips Avent

    Соски "Ночные"

    SCF131/17
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Светятся в темноте Светятся в темноте Светятся в темноте
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      Philips Avent Соски "Ночные"

      SCF131/17
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Светятся в темноте

      Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Соски "Ночные"

      Светятся в темноте

      Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

      Светятся в темноте

      Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Соски "Ночные"

      Светятся в темноте

      Ортодонтические симметричные мягкие соски пустышек Avent учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Avent изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Различные цвета. Узнать обо всех преимуществах

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        Соски "Ночные"

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Светятся в темноте

        С уникальной светящейся в темноте ручкой.

        • 6–18 мес.
        Предохранительное кольцо-держатель

        Предохранительное кольцо-держатель

        Позволяет с легкостью вынуть пустышку Philips Avent в любой момент

        Ортодонтическая симметричная мягкая соска

        Ортодонтическая симметричная мягкая соска

        Плоские симметричные соски пустышек Philips Avent каплевидной формы учитывают строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша и гарантируют комфорт, даже если пустышка переворачивается во рту.

        Удобные силиконовые соски

        Удобные силиконовые соски

        Силиконовые соски пустышек Philips Avent не обладают вкусом и запахом, что делает их наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — это мягкий и прозрачный материал, который не липнет и легко моется. Такая соска прочна и прослужит долго, не потеряв со временем форму и цвет.

        Защелкивающийся защитный колпачок

        Защелкивающийся защитный колпачок

        Для гигиеничного хранения стерилизованных сосок

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да
          Этап
          6–12 месяцев

        • В комплект входят:

          Силиконовая соска
          2  шт.
          Защелкивающийся защитный колпачок
          2  шт.

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