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Больше не доступен

Philips AventОдноразовые вкладыши для бюстгальтера

SCF254/30

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Удобно и незаметно

Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips Avent SCF254/30 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт в течение всего дня.

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Рекомендация мам номер один в мире1

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Вкладыши для бюстгальтера Avent

Удобно и незаметно

  • 30 вкладышей для дневного времени суток

Незаметны под одеждой

Незаметны под одеждой

Ультратонкие, повторяют форму груди. Лента-"липучка" удерживает вкладыш на месте.

Липкая лента против скольжения

Липкая лента, предотвращающая соскальзывание, удерживает вкладыш на месте.

Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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1

27/08/2017

Україна

Україна

Надёжные защитники маминых нарядов

Отменного качества лактационные вкладыши - отлично фиксируются, хорошо поглащают влагу, не провоцируют раздражений сосков, что имело место быть в случае использования аналогтчных вкладышей другого производителя. Мягкие, не имеют никаких посторонних раздражающих запахов, под одеждой практически не заметны, так как имеют анатомическую форму и сами по себе достаточно тонкие. Да, немного дороговаты, но здоровье и не испорченные наряды мамы по цене куда дороже, тоесть имеет смысл покупать конкретно этот продукт, пользуюсь сама и подружкам рекомендую)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/30 Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/30 Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

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Примечания

  1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 