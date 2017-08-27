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Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips Avent SCF254/30 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт в течение всего дня.
30 вкладышей для дневного времени суток
Ультратонкие, повторяют форму груди. Лента-"липучка" удерживает вкладыш на месте.
Липкая лента, предотвращающая соскальзывание, удерживает вкладыш на месте.
Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
obana
27/08/2017
Україна
Надёжные защитники маминых нарядов
Отменного качества лактационные вкладыши - отлично фиксируются, хорошо поглащают влагу, не провоцируют раздражений сосков, что имело место быть в случае использования аналогтчных вкладышей другого производителя. Мягкие, не имеют никаких посторонних раздражающих запахов, под одеждой практически не заметны, так как имеют анатомическую форму и сами по себе достаточно тонкие. Да, немного дороговаты, но здоровье и не испорченные наряды мамы по цене куда дороже, тоесть имеет смысл покупать конкретно этот продукт, пользуюсь сама и подружкам рекомендую)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/30 Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/30 Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.