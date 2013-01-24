Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Свежесть и здоровое питание
Приготовление здорового питания для ребенка очень важно и начинать следует со стерилизации бутылочек и сосок, а также с проверки правильности температуры питания.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежесть и здоровое питание
Приготовление здорового питания для ребенка очень важно и начинать следует со стерилизации бутылочек и сосок, а также с проверки правильности температуры питания.
Свежесть и здоровое питание
Приготовление здорового питания для ребенка очень важно и начинать следует со стерилизации бутылочек и сосок, а также с проверки правильности температуры питания.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежесть и здоровое питание
Приготовление здорового питания для ребенка очень важно и начинать следует со стерилизации бутылочек и сосок, а также с проверки правильности температуры питания.
Центр питания 3-в-1
Цена магазина Philips
Итого:
Новейшие технологии включают нагревательный элемент системы управления нагревом PTC и два датчика. Это позволяет гарантировать, что вода в стакане быстро достигает идеальной температуры, и эта температура поддерживается на безопасном уровне, чтобы ребенок не обжег рот слишком горячей смесью или молоком.
Чтобы ребенок случайно не обжег рот, система отключается автоматически, и еда не перегревается.
Чтобы ребенок случайно не обжег рот, система отключается автоматически, и еда не перегревается.
Дезинфекция бутылочек, сосок и маленьких пластиковых игрушек защищает малыша от вредных бактерий и микробов.
Удобство стерилизатора заключается в том, что у вас всегда под рукой стерилизованная бутылочка. Можно поместить в стерилизатор сразу все бутылочки, которые понадобятся вам для кормления малыша в течение дня.
Страшно даже подумать, что химические вещества могут попасть в пищу ребенка. Именно поэтому стерилизация проводится с помощью горячего пара.
Дезинфекция маленьких пластиковых игрушек защищает малыша от вредных бактерий и микробов.
При приготовлении питания для малыша очень важно сохранить все витамины ради здоровья растущего организма. Обработка фруктов и овощей паром - это оптимальный способ правильного приготовления продуктов с сохранением в них витаминов.
Очень удобно разморозить приготовленную заранее пищу. Это значит, что здоровое детское питание всегда под рукой.
Устройство нагрева бутылочек за три минуты с высокой точностью нагревает бутылочки и чашечки до нужной температуры, чтобы проголодавшемуся малышу не пришлось долго ждать.
Когда вы начинаете кормить ребенка твердой пищей, вы можете готовить полезные для здоровья овощи и фрукты на пару с сохранением витаминов и питательных свойств.
Можно подогревать молоко и смеси в бутылочках и рожках любых типов.
Функции управления
Аксессуары
Питание