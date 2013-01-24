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    Центр питания 3-в-1

    SCF280/00
    Общая оценка / 5
    • Свежесть и здоровое питание Свежесть и здоровое питание Свежесть и здоровое питание
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      Центр питания 3-в-1

      SCF280/00
      Общая оценка / 5

      Свежесть и здоровое питание

      Приготовление здорового питания для ребенка очень важно и начинать следует со стерилизации бутылочек и сосок, а также с проверки правильности температуры питания.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Центр питания 3-в-1

      Свежесть и здоровое питание

      Приготовление здорового питания для ребенка очень важно и начинать следует со стерилизации бутылочек и сосок, а также с проверки правильности температуры питания.

      Свежесть и здоровое питание

      Приготовление здорового питания для ребенка очень важно и начинать следует со стерилизации бутылочек и сосок, а также с проверки правильности температуры питания.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Центр питания 3-в-1

      Свежесть и здоровое питание

      Приготовление здорового питания для ребенка очень важно и начинать следует со стерилизации бутылочек и сосок, а также с проверки правильности температуры питания.

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        Центр питания 3-в-1

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Свежесть и здоровое питание

        Система регулировки нагрева

        Новейшие технологии включают нагревательный элемент системы управления нагревом PTC и два датчика. Это позволяет гарантировать, что вода в стакане быстро достигает идеальной температуры, и эта температура поддерживается на безопасном уровне, чтобы ребенок не обжег рот слишком горячей смесью или молоком.

        Детское питание не перегревается

        Чтобы ребенок случайно не обжег рот, система отключается автоматически, и еда не перегревается.

        Контроль температуры по градусам

        Чтобы ребенок случайно не обжег рот, система отключается автоматически, и еда не перегревается.

        Уничтожает микробов за считанные минуты

        Дезинфекция бутылочек, сосок и маленьких пластиковых игрушек защищает малыша от вредных бактерий и микробов.

        Стерилизует до 6 обычных бутылочек и до 4 бутылочек с широким горлышком

        Удобство стерилизатора заключается в том, что у вас всегда под рукой стерилизованная бутылочка. Можно поместить в стерилизатор сразу все бутылочки, которые понадобятся вам для кормления малыша в течение дня.

        Без применения химических веществ

        Страшно даже подумать, что химические вещества могут попасть в пищу ребенка. Именно поэтому стерилизация проводится с помощью горячего пара.

        Подходит для стерилизации маленьких пластиковых игрушек

        Дезинфекция маленьких пластиковых игрушек защищает малыша от вредных бактерий и микробов.

        Оптимальное сохранение витаминов

        При приготовлении питания для малыша очень важно сохранить все витамины ради здоровья растущего организма. Обработка фруктов и овощей паром - это оптимальный способ правильного приготовления продуктов с сохранением в них витаминов.

        Размораживает замороженное детское питание

        Очень удобно разморозить приготовленную заранее пищу. Это значит, что здоровое детское питание всегда под рукой.

        Быстро нагревает бутылочки и рожки до нужной температуры

        Устройство нагрева бутылочек за три минуты с высокой точностью нагревает бутылочки и чашечки до нужной температуры, чтобы проголодавшемуся малышу не пришлось долго ждать.

        Обрабатывает паром любые фрукты и овощи

        Когда вы начинаете кормить ребенка твердой пищей, вы можете готовить полезные для здоровья овощи и фрукты на пару с сохранением витаминов и питательных свойств.

        Подходит для бутылочек и рожков любых типов

        Можно подогревать молоко и смеси в бутылочках и рожках любых типов.

        Технические характеристики

        • Функции управления

          Автоматическое отключение
          Да
          Подходит для любых бутылочек
          Бутылочки и рожки всех типов
          Автоматическая маршрутизация звукового сигнала
          Да

        • Аксессуары

          Руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Источник питания
          220-240  В

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