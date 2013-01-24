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Для вашего максимального удобства
Наш уникальный молокоотсос обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас и продолжать сцеживание в заданном вами ритме.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для вашего максимального удобства
Наш уникальный молокоотсос обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас и продолжать сцеживание в заданном вами ритме.
Для вашего максимального удобства
Наш уникальный молокоотсос обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас и продолжать сцеживание в заданном вами ритме.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для вашего максимального удобства
Наш уникальный молокоотсос обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас и продолжать сцеживание в заданном вами ритме.
Двойной электронный молокоотсос
Цена магазина Philips
Итого:
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
В процессе сцеживания пять мягких лепестковых секций массажера сжимаются и расжимаются, стимулируя естественное выделение молока.
Двойное сцеживание позволяет увеличить количество молока. Двойной электронный молокоотсос является единственным в своем роде устройством, поддерживающим одинаковый уровень всасывания и управления обоими насосами, гарантируя эффективность.
Управление одним прикосновением делает процесс сцеживания легко контролируемым и интуитивно понятным. Вы управляете сцеживанием там, где вам удобно – непосредственно у груди.
Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями
Меняйте уровень разрежения, ритм и интенсивность сцеживания, чтобы имитировать сосание собственного ребенка.
Питание
В комплект входят:
В комплект входят:
SCF254/61
SCF254/24