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    Philips Avent

    Одинарный электронный молокоотсос Easy Comfort

    SCF301/02
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Комфорт и удобство для эффективного сцеживания Комфорт и удобство для эффективного сцеживания Комфорт и удобство для эффективного сцеживания
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      Philips Avent Одинарный электронный молокоотсос Easy Comfort

      SCF301/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Комфорт и удобство для эффективного сцеживания

      Выберите один из 4 режимов стимуляции и одну из 4 настроек сцеживания, чтобы сделать процесс сцеживания комфортным и индивидуальным. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко выполнять сцеживание на ходу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Одинарный электронный молокоотсос Easy Comfort

      Комфорт и удобство для эффективного сцеживания

      Выберите один из 4 режимов стимуляции и одну из 4 настроек сцеживания, чтобы сделать процесс сцеживания комфортным и индивидуальным. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко выполнять сцеживание на ходу. Узнать обо всех преимуществах

      Комфорт и удобство для эффективного сцеживания

      Выберите один из 4 режимов стимуляции и одну из 4 настроек сцеживания, чтобы сделать процесс сцеживания комфортным и индивидуальным. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко выполнять сцеживание на ходу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Одинарный электронный молокоотсос Easy Comfort

      Комфорт и удобство для эффективного сцеживания

      Выберите один из 4 режимов стимуляции и одну из 4 настроек сцеживания, чтобы сделать процесс сцеживания комфортным и индивидуальным. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко выполнять сцеживание на ходу. Узнать обо всех преимуществах

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        Одинарный электронный молокоотсос Easy Comfort

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Комфорт и удобство для эффективного сцеживания

        • В комплекте одна бутылочка 120 мл
        4 режима стимуляции и 4 режима сцеживания для оптимального результата

        4 режима стимуляции и 4 режима сцеживания для оптимального результата

        Сцеживание должно быть комфортным, и у каждой мамы свои представления о комфорте. Это молокоотсос оснащен 4 режимами стимуляции и 4 режимами сцеживания, чтобы процесс был максимально эффективным и удобным.

        Достаточно установить настройки всего один раз

        Достаточно установить настройки всего один раз

        У мам всегда много забот и нет времени думать о настройках. Поэтому мы создали прибор, который запоминает выбранные настройки, так что вам достаточно будет всего лишь нажать на кнопку. Хотите сделать перерыв? Нажмите на кнопку паузы, а затем на кнопку возобновления. Все очень просто.

        Работа от электросети и батарей

        Работа от электросети и батарей

        Прибор работает от электричества. Для дополнительной свободы передвижения можно также установить элементы питания и использовать прибор в беспроводном режиме: для этого потребуется четыре обычных батареи 1,5 В типа AA или четыре аккумулятора 1,2 В типа AA.

        Имитирует ритм сосания груди ребенком

        Имитирует ритм сосания груди ребенком

        Во время кормления ребенок придерживается ритма сосания, глотания и дыхания в соотношении 1:1:1. Этот молокоотсос оснащен специальной технологией Rhythmic Wave, имитирующей ритм сосания и глотания (1:1), быстро и эффективно гарантируя приток молока. Это означает, что во время сцеживания вы испытываете комфортные и естественные ощущения.

        Тихий звук и дисплей с подсветкой для незаметного использования днем или ночью

        Тихий звук и дисплей с подсветкой для незаметного использования днем или ночью

        Благодаря тихой работе и удобному дисплею с подсветкой прибором можно незаметно пользоваться ночью, не включая свет и не боясь разбудить остальных.

        Мягкая массажная насадка стимулирует выделение молока

        Мы думаем о вашем комфорте при разработке молокоотсосов. Мягкая и бархатистая текстура массажных насадок приятна к коже и помогает стимулировать выделение молока. А упругие материалы имитируют процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.

        Удобное сцеживание дома или в дороге

        Легкий и компактный прибор легко использовать для сцеживания дома или в дороге.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Китае
          Да
          Этап
          0–6 месяцев

        • Дизайн

          Дизайн молокоотсоса
          Компактный дизайн
          Дизайн бутылочки
          • Эргономичная форма
          • Широкое горлышко
          Бутылочка
          • Не содержит бисфенол-А*
          • полипропилен
          Соска
          • Не содержит бисфенол-А*
          • силикон
          Крышка для хранения молока
          1  шт.
          Молокоотсос
          Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

        • В комплект входят:

          Корпус молокоотсоса
          1  шт.
          Основа вместе с трубкой
          1  шт.
          Крышка для транспортировки
          1  шт.

        • Удобство использования

          Использование молокоотсоса
          Легкая сборка, простая очистка, полная совместимость с сериями

        • Функции

          Технология Rhythmic Wave
          Имитирует ритм сосания груди ребенком

        • В комплект входят:

          Бутылочка серии Natural 125 мл
          1 шт.
          Мягкая насадка
          1  шт.
          Ремешок
          1 шт.

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              • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

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