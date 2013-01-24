Достаточно установить настройки всего один раз

У мам всегда много забот и нет времени думать о настройках. Поэтому мы создали прибор, который запоминает выбранные настройки, так что вам достаточно будет всего лишь нажать на кнопку. Хотите сделать перерыв? Нажмите на кнопку паузы, а затем на кнопку возобновления. Все очень просто.