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Больше не доступен
Удобное сцеживание и кормление
Стандартный комплект
Инновационная силиконовая насадка, вдохновлена естественными движениями младенца, стимулирующе действует на соски, способствуя быстрому оттоку молока. Обеспечивает удобное и эффективное сцеживание.
Универсальный размер подходит всем. Несмотря на различные формы и размеры женской груди, силиконовая насадка мягко адаптируется к любой анатомической форме. Подходит для 99,98% размеров сосков * (до 30 мм).
Если ваш новорожденный ребенок регулярно не пьет достаточно молока за процедуру кормления или ему сложно пить молоко, выберите соску с более быстрой подачей молока. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
4.9
из 5
36
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Zvetok
01/11/2021
Україна
Наш помощник
Наборчик подарили летом,как раз перед поездкой на морько, - за что огромное спасибо!! Он нас ооочень выручил с нашей трёх- месячной крошкой) Хотелось бы отметить,что в этом наборе предусмотрено всё: молокоотсос,баночки для хранения молока и многое другое. Но нас отдельно порадовала прикольная сумочка в комплекте,с помощью которой всё находится в порядке,нигде ничего не теряется и всё компактненько. Учитывая,что мы использовали всё в дороге - нам этот момент был немаловажен! Ну,а качестве продукции писать много не буду,для нашей семьи это лучшее,что есть на прилавках магазинов!
Плюсы
Есть всё,что нужно для кормления и хранения
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF430/16 Ручной молокоотсос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF430/16 Ручной молокоотсос
Аврор
13/08/2023
Україна
Потрібна річ для мами
Якщо мама планує виходити з дому без дитини більше, ніж на 2 години, (погуляти, до лікаря, на манікюр), тоді ця річ обов'язково потрібна! Це просто інженерне диво: молоковідсмоктувач на всі 100 справляється зі своїм завданням і легко розбирається, щоб вимити чи простерилізувати. За кілька використань збір-розбір доходить до автоматизму! Єдина незручність: іноді після збору молока трошечки залишається у насадці для грудей, і звідти може пролитися на одяг.
Плюсы
добре працює, легко збирати
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
Parmezan4
16/11/2021
Україна
Часть акции
Хороший молоковідсмоктувач.
Дуже хороший молоковідсмоктувач, справляється зі своїми функціями. Якісний товар, немає постороннього запаху.
Плюсы
Хороше співвідношення ціни та якості
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
На основании: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 апреля 2019 г., ((109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, май 1993 г., (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).
Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.