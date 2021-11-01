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  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде
  • Комфортное сцеживание всегда и везде

Больше не доступен

Philips AventРучной молокоотсос

SCF430/10

4.9
| (36) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Комфортное сцеживание всегда и везде
Наслаждайтесь комфортом портативного ручного молокоотсоса Philips Avent. Технология Естественных движений, создана имитировать процесс сосания груди ребенком, способствует более быстрому оттоку молока. Вы можете легко регулировать ритм и вакуум. Подстраивается практически к любой форме сосков.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Технология Natural Motion для быстрого потока молока

Комфортное сцеживание всегда и везде

  • Удобное сцеживание и кормление

  • Стандартный комплект

Технология Естественных движений

Технология Естественных движений

Инновационная силиконовая насадка, вдохновлена естественными движениями младенца, стимулирующе действует на соски, способствуя быстрому оттоку молока. Обеспечивает удобное и эффективное сцеживание.

Мягкая адаптиваная силиконовая насадка

Мягкая адаптиваная силиконовая насадка

Универсальный размер подходит всем. Несмотря на различные формы и размеры женской груди, силиконовая насадка мягко адаптируется к любой анатомической форме. Подходит для 99,98% размеров сосков * (до 30 мм).

Очень важно найти подходящую соску

Очень важно найти подходящую соску

Если ваш новорожденный ребенок регулярно не пьет достаточно молока за процедуру кормления или ему сложно пить молоко, выберите соску с более быстрой подачей молока. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

36

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

2
1

01/11/2021

Україна

Україна

Наш помощник

Наборчик подарили летом,как раз перед поездкой на морько, - за что огромное спасибо!! Он нас ооочень выручил с нашей трёх- месячной крошкой) Хотелось бы отметить,что в этом наборе предусмотрено всё: молокоотсос,баночки для хранения молока и многое другое. Но нас отдельно порадовала прикольная сумочка в комплекте,с помощью которой всё находится в порядке,нигде ничего не теряется и всё компактненько. Учитывая,что мы использовали всё в дороге - нам этот момент был немаловажен! Ну,а качестве продукции писать много не буду,для нашей семьи это лучшее,что есть на прилавках магазинов!

Плюсы

Есть всё,что нужно для кормления и хранения

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF430/16 Ручной молокоотсос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF430/16 Ручной молокоотсос

13/08/2023

Україна

Україна

Потрібна річ для мами

Якщо мама планує виходити з дому без дитини більше, ніж на 2 години, (погуляти, до лікаря, на манікюр), тоді ця річ обов'язково потрібна! Це просто інженерне диво: молоковідсмоктувач на всі 100 справляється зі своїм завданням і легко розбирається, щоб вимити чи простерилізувати. За кілька використань збір-розбір доходить до автоматизму! Єдина незручність: іноді після збору молока трошечки залишається у насадці для грудей, і звідти може пролитися на одяг.

Плюсы

добре працює, легко збирати

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

16/11/2021

Україна

Україна

Хороший молоковідсмоктувач.

Дуже хороший молоковідсмоктувач, справляється зі своїми функціями. Якісний товар, немає постороннього запаху.

Плюсы

Хороше співвідношення ціни та якості

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF430/10 Ручний молоковідсмоктувач

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. На основании: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 апреля 2019 г., ((109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

      2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, май 1993 г., (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).

      3. Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.