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    • Для использования дома и в поездках Для использования дома и в поездках Для использования дома и в поездках

      Philips Avent Hands-free Две чаши для сбора

      SCF439/01

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      Для использования дома и в поездках

      Дома, в поездках и даже на работе — дополнительная пара чашек для сбора Hands-free, высвобождающих руки для других дел, сделает процедуру сцеживания более простой и эффективной. В комплект входят 4 силиконовые накладки SkinSense и 2 защитные вставки.

      Philips Avent Hands-free Две чаши для сбора

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      Hands-free

      Две чаши для сбора

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      Для использования дома и в поездках

      Чаши для сбора: свободные руки при сцеживании

      Эффективное* сцеживание благодаря имитации ритма питья младенца

      Эффективное* сцеживание благодаря имитации ритма питья младенца

      Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. Защитные накладки и вставки идеального размера помогут сделать процедуру сцеживания более безопасной и комфортной.

      Силиконовые накладки для комфорта груди

      Силиконовые накладки для комфорта груди

      Наши уникальные силиконовые накладки SkinSense предназначены для максимального комфорта и защитят вас от неприятных ощущений для сосков и груди. Эти накладки созданы из силикона пищевого стандарта для вашего полного спокойствия.

      Следите за потоком молока с прозрачными чашами для сбора

      Следите за потоком молока с прозрачными чашами для сбора

      Чаши для сбора с прозрачными стенками позволят следить за результатом сцеживания. Благодаря этому вы сможете отрегулировать положение прибора для оптимального сцеживания и отслеживать, сколько грудного молока уже собрано, — все ради того, чтобы вы были уверены в своих силах и результате.

      Свободно перемещайтесь благодаря легким чашам для сбора

      Свободно перемещайтесь благодаря легким чашам для сбора

      Наша чаша для сбора весит чуть более 100 г, она в три раза легче, чем полный комплект молокоотсоса. Чаши достаточно компактные и незаметные, поэтому их можно разместить в бюстгальтере.

      Подберите лучший вариант за несколько секунд

      Подберите лучший вариант за несколько секунд

      Используйте схему с размерами сосков, чтобы подобрать оптимальный размер накладки и вставки, если вы их используете. Измерение займет буквально несколько секунд, и в нашей линейке найдется оптимальный вариант для 99 % мам — все ради вашего комфорта при сцеживании молока.

      Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

      Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

      Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.

      Для электрических молокоотсосов Premium, Advanced и Hands-Free

      Для электрических молокоотсосов Premium, Advanced и Hands-Free

      Эти чаши для сбора Hands-Free можно использовать с электрическими молокоотсосами Philips Avent Premium, Advanced и Hands-Free. Замена чаши на другую займет всего несколько секунд, и вы сможете продолжить процедуру.

      Вся линейка защитных накладок и вставок

      Вся линейка защитных накладок и вставок

      Мы хотим, чтобы у каждой мамы была возможность найти себе вариант с идеальной посадкой. Поэтому в наш стартовый комплект входят все защитные накладки и вставки, и он подойдет 99 % мам для комфортного сцеживания.

      • Материал

        Чаша, передний колпачок, защита накладки на сосок
        полипропилен
        Накладка на сосок, мембрана, клапан, вставка
        Жидкий силикон
        Силиконовая трубка
        Силикон

      • В комплект входят:

        Чаша для сбора (в сборе)
        2 шт.
        Силиконовые трубки
        2 шт.
        Защита накладки на сосок (от пыли)
        2 шт.
        Защитная накладка (21 мм, 24 мм)
        2 шт. каждой
        Вставка (19 мм)
        2 шт.

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        Легко использовать, очищать и собирать

      • Функции

        Свобода движений
        Свободные руки при сцеживании
        Характеристики накладки и вставки для сосков
        Несколько размеров для идеальной посадки

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      • Эффективность зависит от технической производительности изделия.
      • *Справочное значение интенсивности сцеживания молокоотсоса.
      • **на основании нашего ассортимента защитных накладок и вставок.
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