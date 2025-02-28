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SCF439/01
Для использования дома и в поездках
Дома, в поездках и даже на работе — дополнительная пара чашек для сбора Hands-free, высвобождающих руки для других дел, сделает процедуру сцеживания более простой и эффективной. В комплект входят 4 силиконовые накладки SkinSense и 2 защитные вставки.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Две чаши для сбора
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Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. Защитные накладки и вставки идеального размера помогут сделать процедуру сцеживания более безопасной и комфортной.
Наши уникальные силиконовые накладки SkinSense предназначены для максимального комфорта и защитят вас от неприятных ощущений для сосков и груди. Эти накладки созданы из силикона пищевого стандарта для вашего полного спокойствия.
Чаши для сбора с прозрачными стенками позволят следить за результатом сцеживания. Благодаря этому вы сможете отрегулировать положение прибора для оптимального сцеживания и отслеживать, сколько грудного молока уже собрано, — все ради того, чтобы вы были уверены в своих силах и результате.
Наша чаша для сбора весит чуть более 100 г, она в три раза легче, чем полный комплект молокоотсоса. Чаши достаточно компактные и незаметные, поэтому их можно разместить в бюстгальтере.
Используйте схему с размерами сосков, чтобы подобрать оптимальный размер накладки и вставки, если вы их используете. Измерение займет буквально несколько секунд, и в нашей линейке найдется оптимальный вариант для 99 % мам — все ради вашего комфорта при сцеживании молока.
Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.
Эти чаши для сбора Hands-Free можно использовать с электрическими молокоотсосами Philips Avent Premium, Advanced и Hands-Free. Замена чаши на другую займет всего несколько секунд, и вы сможете продолжить процедуру.
Мы хотим, чтобы у каждой мамы была возможность найти себе вариант с идеальной посадкой. Поэтому в наш стартовый комплект входят все защитные накладки и вставки, и он подойдет 99 % мам для комфортного сцеживания.
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
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