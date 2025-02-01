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      Avent Hands-free Одинарный электрический молокоотсос

      SCF531/11

      Освободите руки. Освободите время.

      Одинарный электрический молокоотсос Philips Avent Hands-free создан для эффективного* и комфортного сцеживания. Он имитирует ритм питья младенца, обеспечивая мощное, бережное и легкое сцеживание молока.

      Avent Hands-free Одинарный электрический молокоотсос

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      Hands-free

      Одинарный электрический молокоотсос

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      Освободите руки. Освободите время.

      Имитирует ритм питья младенца

      Эффективное сцеживание* благодаря имитации движений младенца во время кормления

      Эффективное сцеживание* благодаря имитации движений младенца во время кормления

      Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. До 85 движений в минуту — молокоотсос Philips Avent Hands-free вдвое быстрее, чем большинство других носимых молокоотсосов**.

      Свободно перемещайтесь благодаря легкой чаше для сбора

      Свободно перемещайтесь благодаря легкой чаше для сбора

      Наша пустая чаша для сбора весит чуть более 100 г, то есть втрое легче, чем полный комплект молокоотсоса. Она достаточно компактная и незаметная, поэтому ее можно разместить в бюстгальтере.

      Силиконовая накладка для комфорта груди

      Силиконовая накладка для комфорта груди

      Наши уникальные силиконовые накладки SkinSense предназначены для максимального комфорта и защитят вас от неприятных ощущений для сосков и груди. Эти накладки созданы из силикона пищевого стандарта для вашего полного спокойствия.

      Удобство ношения и свобода движений

      Удобство ношения и свобода движений

      Наш молокоотсос поставляется с шнуром в оплетке для переноски и карабином для крепления к одежде, что позволит носить его через плечо или крепить на пояс. Носите его, как удобно вам, и будьте уверены, что все под контролем. Используйте переходник для трубки и регулятор длины шнура, чтобы выбрать оптимальные длину и положение молокоотсоса.

      Тихий и мощный молокоотсос

      Тихий и мощный молокоотсос

      Практически бесшумный мотор обеспечивает высокую мощность стимуляции и сцеживания, совсем как у традиционных молокоотсосов, однако в более компактном и портативном устройстве. Благодаря аккумулятору беспроводной моторный блок обеспечит мощное и незаметное сцеживание в любом месте.

      Следите за потоком молока с прозрачной чашкой для сбора

      Следите за потоком молока с прозрачной чашкой для сбора

      Чаша для сбора с прозрачными стенками позволит следить за результатом сцеживания. Благодаря этому вы сможете отрегулировать положение прибора для оптимального сцеживания и отслеживать, сколько грудного молока уже собрано, — все ради того, чтобы вы были уверены в своих силах и результате.

      Персонализация сцеживания

      Персонализация сцеживания

      Обеспечьте наибольшую эффективность сцеживания с 8 режимами стимуляции потока молока и 16 режимами сцеживания. Можно регулировать прямо во время сеанса, а с функцией памяти прибор запомнит настройки, выбранные в последний раз, и применит их в начале следующего сеанса.

      Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

      Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

      Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.

      Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

      Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

      Мы хотим, чтобы у каждой мамы была возможность найти себе вариант с идеальной посадкой. Поэтому наша линейка защитных накладок и вставок подойдет 99 % мам. Их можно купить отдельно для максимального комфорта при сцеживании молока.

      • Питание

        Источник
        Аккумулятор / USB-C (без адаптера в комплекте)

      • Материал

        Чаша, передний колпачок, защита накладки на сосок
        полипропилен
        Накладка на сосок, мембрана, клапан, вставка
        Жидкий силикон
        Силиконовая трубка
        Силикон

      • В комплект входят:

        Кабель USB-C
        1 шт.
        Шнур для переноски
        1 шт.
        Блок электродвигателя с аккумулятором и съемной клипсой
        1 шт.
        Чаша для сбора (в сборе)
        1 шт.
        Силиконовые трубки
        1 шт.
        Защита накладки на сосок (от пыли)
        1 шт.
        Защитная накладка (21 мм, 24 мм)
        1 шт. каждой
        Вставка (19 мм)
        1 шт.

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        Легко использовать, очищать и собирать

      • Функции

        Свобода движений
        Свободные руки при сцеживании
        Настройки персонализации
        • 16 уровней режимов сцеживания
        • 8 уровней стимуляции
        Блок электродвигателя
        • Аккумулятор / USB-C
        • Полная зарядка аккумулятора занимает до 1,5 ч; заряда хватает прибл. на 5 сеансов сцеживания
        Характеристики накладки и вставки для сосков
        Несколько размеров для идеальной посадки

      Badge-D2C

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      • Эффективность зависит от технической производительности изделия.
      • *Справочное значение интенсивности сцеживания молокоотсоса.
      • **на основании нашего ассортимента защитных накладок и вставок.
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