Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Освободите руки. Освободите время. Освободите руки. Освободите время. Освободите руки. Освободите время.

      Philips Avent Hands-free Двойной электрический молокоотсос

      SCF532/11

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Освободите руки. Освободите время.

      Двойной электрический молокоотсос Philips Avent Hands-free создан для эффективного* и комфортного сцеживания. Он имитирует ритм питья младенца, обеспечивая мощное, бережное и легко сцеживание молока.

      Philips Avent Hands-free Двойной электрический молокоотсос

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      этот продукт
      Hands-free
      - {discount-value}

      Hands-free

      Двойной электрический молокоотсос

      итого

      recurring payment

      Освободите руки. Освободите время.

      Имитирует ритм питья младенца

      Эффективное сцеживание* благодаря имитации движений младенца во время кормления

      Эффективное сцеживание* благодаря имитации движений младенца во время кормления

      Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. До 85 движений в минуту — молокоотсос Philips Avent Hands-free вдвое быстрее, чем большинство других носимых молокоотсосов**.

      Тихий и мощный молокоотсос

      Тихий и мощный молокоотсос

      Практически бесшумный мотор обеспечивает высокую мощность стимуляции и сцеживания, совсем как у традиционных молокоотсосов, однако в более компактном и портативном устройстве. Благодаря аккумулятору беспроводной моторный блок обеспечит мощное и незаметное сцеживание в любом месте.

      Силиконовые накладки для комфорта груди

      Силиконовые накладки для комфорта груди

      Наши уникальные силиконовые накладки SkinSense предназначены для максимального комфорта и защитят вас от неприятных ощущений для сосков и груди. Эти накладки созданы из силикона пищевого стандарта для вашего полного спокойствия.

      Следите за потоком молока с прозрачными чашами для сбора

      Следите за потоком молока с прозрачными чашами для сбора

      Чаши для сбора с прозрачными стенками позволят следить за результатом сцеживания. Благодаря этому вы сможете отрегулировать положение прибора для оптимального сцеживания и отслеживать, сколько грудного молока уже собрано, — все ради того, чтобы вы были уверены в своих силах и результате.

      Свободно перемещайтесь благодаря легким чашам для сбора

      Свободно перемещайтесь благодаря легким чашам для сбора

      Наша чаша для сбора весит чуть более 100 г, она в три раза легче, чем полный комплект молокоотсоса. Чаши достаточно компактные и незаметные, поэтому их можно разместить в бюстгальтере.

      Удобство ношения и свобода движений

      Удобство ношения и свобода движений

      Наш молокоотсос поставляется с шнуром в оплетке для переноски и карабином для крепления к одежде, что позволит носить его через плечо или крепить на пояс. Носите его, как удобно вам, и будьте уверены, что все под контролем. Используйте переходник для трубки и регулятор длины шнура, чтобы выбрать оптимальные длину и положение молокоотсоса.

      24 режима для персональной настройки

      24 режима для персональной настройки

      Обеспечьте наибольшую эффективность сцеживания с 8 режимами стимуляции потока молока и 16 режимами сцеживания. Можно регулировать прямо во время сеанса, а с функцией памяти прибор запомнит настройки, выбранные в последний раз, и применит их в начале следующего сеанса.

      Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

      Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

      Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.

      Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

      Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

      Мы хотим, чтобы у каждой мамы была возможность найти себе вариант с идеальной посадкой. Поэтому наша линейка защитных накладок и вставок подойдет 99 % мам. Их можно купить отдельно для максимального комфорта при сцеживании молока.

      • Питание

        Источник
        Аккумулятор / USB-C (без адаптера в комплекте)

      • Материал

        Чаша, передний колпачок, защита накладки на сосок
        полипропилен
        Накладка на сосок, мембрана, клапан, вставка
        Жидкий силикон
        Силиконовая трубка
        Силикон

      • В комплект входят:

        Кабель USB-C
        1 шт.
        Шнур для переноски
        1 шт.
        Переходник для трубки
        1 шт.
        Блок электродвигателя с аккумулятором и съемной клипсой
        1 шт.
        Чаша для сбора (в сборе)
        2 шт.
        Силиконовые трубки
        2 шт.
        Защита накладки на сосок (от пыли)
        2 шт.
        Защитная накладка (21 мм, 24 мм)
        2 шт. каждой
        Схема с размерами сосков
        1 шт.
        Вставка (19 мм)
        2 шт.

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        Легко использовать, очищать и собирать

      • Функции

        Свобода движений
        Свободные руки при сцеживании
        Настройки персонализации
        • 16 уровней режимов сцеживания
        • 8 уровней стимуляции
        Блок электродвигателя
        • Аккумулятор / USB-C
        • Полная зарядка аккумулятора занимает до 1,5 ч; заряда хватает прибл. на 5 сеансов сцеживания
        Характеристики накладки и вставки для сосков
        Несколько размеров для идеальной посадки

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      • Эффективность зависит от технической производительности изделия.
      • *Справочное значение интенсивности сцеживания молокоотсоса.
      • **на основании нашего ассортимента защитных накладок и вставок.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.