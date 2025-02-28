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    • Идеальная форма Идеальная форма Идеальная форма

      Philips Avent Hands-free Большие защитные накладки и вставки

      SCF552/11

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      Идеальная форма

      Каждая мама уникальна, и эти 28-мм защитные накладки на соски и 26-мм вставки для большой груди и сосков обеспечат комфортную и безопасную посадку. Для использования с чашками для сбора Philips Avent Hands-free.

      Philips Avent Hands-free Большие защитные накладки и вставки

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      этот продукт
      Hands-free
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      Hands-free

      Большие защитные накладки и вставки

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      Идеальная форма

      Для использования с чашами для сбора Hands-free

      Силиконовые накладки для комфорта груди

      Силиконовые накладки для комфорта груди

      Наши уникальные силиконовые накладки SkinSense предназначены для максимального комфорта и защитят вас от неприятных ощущений для сосков и груди. Эти накладки созданы из силикона пищевого стандарта для вашего полного спокойствия.

      Эффективное* сцеживание благодаря имитации ритма питья младенца

      Эффективное* сцеживание благодаря имитации ритма питья младенца

      Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. Защитные накладки и вставки идеального размера помогут сделать процедуру сцеживания более безопасной и комфортной.

      Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

      Целый ряд накладок и вставок разного размера — ведь каждая мама уникальна

      Мы хотим, чтобы у каждой мамы была возможность найти себе вариант с идеальной посадкой. Поэтому наша линейка защитных накладок и вставок подойдет 99 % мам. Их можно купить отдельно для максимального комфорта при сцеживании молока.

      Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

      Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

      Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.

      • Материал

        Накладка и вставка для сосков
        Жидкий прорезиненный силикон

      • В комплект входят:

        Защитная накладка (28 мм)
        2 шт.
        Вставка (26 мм)
        2 шт.

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        Легко использовать, очищать и собирать

      • Функции

        Характеристики накладки и вставки для сосков
        Несколько размеров для идеальной посадки

      Badge-D2C

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      • Эффективность зависит от технической производительности изделия.
      • *Справочное значение интенсивности сцеживания молокоотсоса.
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