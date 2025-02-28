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SCF554/11
Идеальная форма
Каждая мама уникальна, и эти 15-мм и 17-мм вставки для небольших сосков обеспечат комфортную и безопасную посадку. Для использования с 21-мм чашами для сбора Philips Avent Hands-free.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Маленькие вставки для накладок
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Мы хотим, чтобы у каждой мамы была возможность найти себе вариант с идеальной посадкой. Поэтому наша линейка защитных накладок и вставок подойдет 99 % мам. Их можно купить отдельно для максимального комфорта при сцеживании молока.
Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. Защитные накладки и вставки идеального размера помогут сделать процедуру сцеживания более безопасной и комфортной.
Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
Функции
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