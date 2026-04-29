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Philips Avent Чашки с трубочкой

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Philips AventЧашки с трубочкой

SCF798/01

Philips Avent Чашки с трубочкой

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Инструкции и документация

Eco passport - English (US)

  • PDF файл, 183.3 kB
  • 21 October 2020

Инструкция по эксплуатации

  • PDF файл, 465.5 kB
  • 17 December 2021

Ответы на часто задаваемые вопросы

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