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Все серии

  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

Больше не доступен

Philips AventБутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

SCF813/14

4.9
| (9) Отзывы | 89% рекомендуют этот продукт
Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Удобная бутылочка не пропускает воздух

Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

  • 1 бутылочка

  • 260 мл

  • Соска с медленным потоком

  • 1 мес.+

Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.

Никакого воздуха в соске

Никакого воздуха в соске

Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.

Особая система против колик и дискомфорта*

Особая система против колик и дискомфорта*

Клинические исследования показали, что бутылочка Philips Avent предотвращает появление колик и дискомфорта*. Каким образом? Благодаря особой конструкции во время кормления внутри соски не образуется вакуум, а молоко подается равномерно. Это позволяет избежать колик, образования газов и срыгивания.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

9

Отзывы

89%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

16/11/2021

Україна

Україна

Для дітей тільки найкраще!!!

Користуємося із задоволенням! Дуже якісна пляшечка. Завдяки клапану дитина не заковтує повітря, тому годування стало не тільки комфортним, але й корисним.

Плюсы

Користь для дитини

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™

13/11/2021

Україна

Україна

Пляшечка дуже хорошої якості

Нам подарували таку пляшечку, вона здавалася чимсь неймовірним, ми спробували і це дійсно так, якість, зручність, дитина почала харчуватися сумішшю без зайвого повітря)) ми замінили всі бутилки на Філіпс авент) найкраще для наших найкращих малюків! З часом обрали поїльник також Філіпс авент) Якість на вищому рівні

Плюсы

Раджу всім

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™

11/11/2021

Україна

Україна

Отличная продукция

Цена отличная, качество супер. Рекомендую. Антиколик работает

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.

      2. 80 % мам признали снижение проблем с кормлением по результатам исследования на дому с участием 144 матерей, проведенному в США в 2017 году

      3. У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик, чем при кормлении из обычной бутылочки, и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.

      4. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.