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Больше не доступен
1 бутылочка
260 мл
Соска с медленным потоком
1 мес.+
Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.
Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.
Клинические исследования показали, что бутылочка Philips Avent предотвращает появление колик и дискомфорта*. Каким образом? Благодаря особой конструкции во время кормления внутри соски не образуется вакуум, а молоко подается равномерно. Это позволяет избежать колик, образования газов и срыгивания.
4.9
из 5
9
Отзывы
89%
рекомендуют этот продукт
Raspberry 7
16/11/2021
Україна
Часть акции
Для дітей тільки найкраще!!!
Користуємося із задоволенням! Дуже якісна пляшечка. Завдяки клапану дитина не заковтує повітря, тому годування стало не тільки комфортним, але й корисним.
Плюсы
Користь для дитини
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Tayha
13/11/2021
Україна
Пляшечка дуже хорошої якості
Нам подарували таку пляшечку, вона здавалася чимсь неймовірним, ми спробували і це дійсно так, якість, зручність, дитина почала харчуватися сумішшю без зайвого повітря)) ми замінили всі бутилки на Філіпс авент) найкраще для наших найкращих малюків! З часом обрали поїльник також Філіпс авент) Якість на вищому рівні
Плюсы
Раджу всім
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
YaninaS89
11/11/2021
Україна
Часть акции
Отличная продукция
Цена отличная, качество супер. Рекомендую. Антиколик работает
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF813/14 Anti-colic з клапаном AirFree™
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.
80 % мам признали снижение проблем с кормлением по результатам исследования на дому с участием 144 матерей, проведенному в США в 2017 году
У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик, чем при кормлении из обычной бутылочки, и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.