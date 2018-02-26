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Все серии

  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Полезные блюда на пару, простое измельчение

Больше не доступен

AdvancedПароварка-блендер «2 в 1»

SCF870/22

4.9
| (15) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Полезные блюда на пару, простое измельчение
С пароваркой-блендером Philips Avent «2 в 1» вы легко приготовите питательную домашнюю еду для малыша — овощи, фрукты, рыбу или мясо. Сначала обработайте ингредиенты паром, а затем просто поднимите и переверните кувшин, чтобы измельчить еду без необходимости ее перекладывать!
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Прибор для приготовления детского питания — питательная еда для вашего малыша

Полезные блюда на пару, простое измельчение

  • Приготовление полезных блюд на пару

  • Готовка и измельчение в одном кувшине

  • Простота использования и очистки

  • Рецепты и советы по введению прикорма

Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей уникальной технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.

Один кувшин для всех этапов — от приготовления на пару до измельчения

Один кувшин для всех этапов — от приготовления на пару до измельчения

Теперь у вас под рукой будет все необходимое для приготовления питательных и полезных детских блюд. После обработки ингредиентов на пару приподнимите кувшин, переверните его и зафиксируйте в этом положении для измельчения продуктов до нужной консистенции.

Приготовление блюд на всех этапах — от пюре до блюд с кусочками

Приготовление блюд на всех этапах — от пюре до блюд с кусочками

Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте мясо, рыбу и зернобобовые для блюд с более плотной текстурой. Прибор для приготовления детского питания «2 в 1» позволяет готовить блюда для любой стадии прикорма и кормления.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

15

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

26/02/2018

Україна

Україна

Надо брать!

Замечательный компактный помощник для всех, кто заботится о вкусной и здоровой пище своих малышей. Чудесная вещь для первого прикорма. Удобно пользоваться, занимает мало места, максимально освобождает время. Положил овощи, налил водичку, включил и занимайся своими делами. Ничего не выкипит и не подгорит. В конце приготовления звучит сигнал. Переворачиваешь емкость, перемалываешь, и получается нежнейшее, воздушное пюре. Вкус изумительный, сохраняются все полезные свойства продуктов, без добавок и консервантов. Куда там до него магазинным баночным! А если еще и подсчитать, сколько стоит одна баночка, то экономия очевидна, даже при такой немалой стоимости самого прибора. Очень рекомендую, особенно в качестве подарка на рождение ребенка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер «2 в 1»

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер «2 в 1»

24/11/2017

Україна

Україна

Рекомендую молодым мамочкам

Очень нужная вещь всегда выручает в дороге! В любой момент можна малышу приготовить кушать везде и всегда

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер «2 в 1»

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер «2 в 1»

07/09/2017

Україна

Україна

Отличная пароварка-блендер!

Пользуюсь пароваркой-блендером уже 4 года! Сначала делала пюрешки для старшего сына. А позже и для младшего. А пользоваться очень просто - порезать на кубики овощи или фрукты, помыть и положить в пароварку для приготовления. А после сигнала СТОП, перевернуть пароварку и измельчить пюре. Пароварка Авента занимает мало места, а еду деткам готовит быстро и полезную. К тому же еще и книжка с рецептами была в коробке!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер «2 в 1»

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер «2 в 1»

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