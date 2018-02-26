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Приготовление полезных блюд на пару
Готовка и измельчение в одном кувшине
Простота использования и очистки
Рецепты и советы по введению прикорма
Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей уникальной технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.
Теперь у вас под рукой будет все необходимое для приготовления питательных и полезных детских блюд. После обработки ингредиентов на пару приподнимите кувшин, переверните его и зафиксируйте в этом положении для измельчения продуктов до нужной консистенции.
Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте мясо, рыбу и зернобобовые для блюд с более плотной текстурой. Прибор для приготовления детского питания «2 в 1» позволяет готовить блюда для любой стадии прикорма и кормления.
4.9
из 5
15
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Irina10
26/02/2018
Україна
Надо брать!
Замечательный компактный помощник для всех, кто заботится о вкусной и здоровой пище своих малышей. Чудесная вещь для первого прикорма. Удобно пользоваться, занимает мало места, максимально освобождает время. Положил овощи, налил водичку, включил и занимайся своими делами. Ничего не выкипит и не подгорит. В конце приготовления звучит сигнал. Переворачиваешь емкость, перемалываешь, и получается нежнейшее, воздушное пюре. Вкус изумительный, сохраняются все полезные свойства продуктов, без добавок и консервантов. Куда там до него магазинным баночным! А если еще и подсчитать, сколько стоит одна баночка, то экономия очевидна, даже при такой немалой стоимости самого прибора. Очень рекомендую, особенно в качестве подарка на рождение ребенка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер «2 в 1»
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер «2 в 1»
pashka
24/11/2017
Україна
Рекомендую молодым мамочкам
Очень нужная вещь всегда выручает в дороге! В любой момент можна малышу приготовить кушать везде и всегда
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер «2 в 1»
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер «2 в 1»
izita
07/09/2017
Україна
Отличная пароварка-блендер!
Пользуюсь пароваркой-блендером уже 4 года! Сначала делала пюрешки для старшего сына. А позже и для младшего. А пользоваться очень просто - порезать на кубики овощи или фрукты, помыть и положить в пароварку для приготовления. А после сигнала СТОП, перевернуть пароварку и измельчить пюре. Пароварка Авента занимает мало места, а еду деткам готовит быстро и полезную. К тому же еще и книжка с рецептами была в коробке!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер «2 в 1»
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Advanced SCF870/22 Пароварка-блендер «2 в 1»
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