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Пароварки-блендеры
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Advanced Пароварка-блендер «2 в 1»
Больше не доступен
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SCF870/22
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Краткое руководство
Инструкция по эксплуатации
Все (25)
Каков объем пароварки-блендера Avent?
Прилагается ли к устройству книга рецептов?
Можно ли мыть блендер-пароварку в посудомоечной машине?
Из каких материалов изготовлено устройство?
Можно ли приобрести запчасти для блендера-пароварки?
Philips AventКлапан прибора для приготовления детского питания
Philips AventНожевой блок
Philips AventКрышка прибора для приготовления еды
Крышка кувшина протекает
Функция приготовления на пару в пароварке-блендере Avent не работает
Почему прибор издает неприятный запах?
Режущий блок или блок электродвигателя заблокированы.
Проблемы с паром (прибор для детского питания Philips Avent)
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