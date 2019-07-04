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  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая

Больше не доступен

Shaver series 9000Бритвенные головки

SH90/60

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000.
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Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

Ваша бритва снова как новая

  • Система лезвий V-Track Precision PRO

  • Для моделей серии S9000 (S9xxx)

  • Для бритв Star Wars SW97xx

  • Для бритв Star Wars SW67xx

Сменные головки для бритв Series 9000

Сменные головки для бритв Series 9000

Сменные бритвенные головки SH90 совместимы с бритвами Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) и бритвами Star Wars SW9700 и SW6700.

Наша лучшая бритвенная система сбривает даже 3-дневную щетину

Наша лучшая бритвенная система сбривает даже 3-дневную щетину

Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, сбривая даже 3-дневную щетину. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.

Замените бритвенные головки всего за два шага

Замените бритвенные головки всего за два шага

Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Все чудово

Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

11/04/2019

Україна

Україна

Великолепные бритвенные головки!!!

Все идеально подогнано и обработано.Чисто и гладко бреют.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

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      Примечания

      1. По сравнению с предыдущей моделью Philips