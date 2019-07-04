Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Система лезвий V-Track Precision PRO
Для моделей серии S9000 (S9xxx)
Для бритв Star Wars SW97xx
Для бритв Star Wars SW67xx
Сменные бритвенные головки SH90 совместимы с бритвами Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) и бритвами Star Wars SW9700 и SW6700.
Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, сбривая даже 3-дневную щетину. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.
Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Andre
11/04/2019
Україна
Великолепные бритвенные головки!!!
Все идеально подогнано и обработано.Чисто и гладко бреют.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
По сравнению с предыдущей моделью Philips