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Больше не доступен
SHB2505BK/10
Слушайте музыку без перерыва
С музыкой все становится лучше. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают великолепный звук и до 20 часов воспроизведения благодаря портативному чехлу для зарядки. Дважды нажмите многофункциональную кнопку для активации голосового помощника на телефоне.
6-мм излучатели, закрытая конструкция
Bluetooth®
Черный
Благодаря портативному чехлу для зарядки эти наушники не подведут вас. Наушники работают до трех часов в режиме воспроизведения или разговора от одной зарядки. А с полностью заряженным чехлом вы сможете зарядить наушники несколько раз и получить дополнительно 9 часов работы. Когда наушники необходимо подзарядить, просто положите их в чехол. Полная зарядка занимает 1,5 часа.
Благодаря надежной и комфортной посадке наушники хорошо держатся в ушах, чтобы вы могли наслаждаться музыкой по максимуму. Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла надежно крепятся под складкой наружного уха. Сменные резиновые насадки обеспечивают идеальную посадку и плотное прилегание, позволяя не упустить ни одной ноты по время прослушивания.
6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепный звук и насыщенные басы. Специальная акустическая трубка обеспечивает максимальную пассивную шумоизоляцию. Монофонический режим позволяет быть в курсе происходящего вокруг, подавая звук только через один наушник и оставляя другое ухо открытым.
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