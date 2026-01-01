Получите до 20 часов работы в режиме воспроизведения и до 14 часов в режиме разговора

Благодаря портативному чехлу для зарядки эти наушники не подведут вас. Наушники работают до трех часов в режиме воспроизведения или разговора от одной зарядки. А с полностью заряженным чехлом вы сможете зарядить наушники несколько раз и получить дополнительно 9 часов работы. Когда наушники необходимо подзарядить, просто положите их в чехол. Полная зарядка занимает 1,5 часа.