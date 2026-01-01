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Больше не доступен

2000 seriesНаушники

SHB2505BK/10

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный

Слушайте музыку без перерыва

С музыкой все становится лучше. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают великолепный звук и до 20 часов воспроизведения благодаря портативному чехлу для зарядки. Дважды нажмите многофункциональную кнопку для активации голосового помощника на телефоне.

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Слушайте музыку без перерыва

  • 6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Bluetooth®

  • Черный

Получите до 20 часов работы в режиме воспроизведения и до 14 часов в режиме разговора

Благодаря портативному чехлу для зарядки эти наушники не подведут вас. Наушники работают до трех часов в режиме воспроизведения или разговора от одной зарядки. А с полностью заряженным чехлом вы сможете зарядить наушники несколько раз и получить дополнительно 9 часов работы. Когда наушники необходимо подзарядить, просто положите их в чехол. Полная зарядка занимает 1,5 часа.

Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла для удобной и надежной посадки

Благодаря надежной и комфортной посадке наушники хорошо держатся в ушах, чтобы вы могли наслаждаться музыкой по максимуму. Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла надежно крепятся под складкой наружного уха. Сменные резиновые насадки обеспечивают идеальную посадку и плотное прилегание, позволяя не упустить ни одной ноты по время прослушивания.

6-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук, глубокие басы

6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепный звук и насыщенные басы. Специальная акустическая трубка обеспечивает максимальную пассивную шумоизоляцию. Монофонический режим позволяет быть в курсе происходящего вокруг, подавая звук только через один наушник и оставляя другое ухо открытым.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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